Главная Новости Криминал и происшествия В Харькове неожиданно провалилась в яму советская автоклассика (ФОТО)
10.09.2018  15:48   

В Харькове неожиданно провалилась в яму советская автоклассика (ФОТО)

Автомобиль погрузился носом в яму с водой.


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Как сообщают в соцсетях, ВАЗ утонул в грязи, скрытый под водой

Инцидент произошел вчера в гаражном кооперативе на ул. Морозова, 13.

Об этом сообщили очевидцы, разместив фотографии в одном из городских пабликов.

Фото: Алекс Нелипа

Тэги:  провалился автомобиль, харьков, яма
 
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