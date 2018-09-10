В Харькове неожиданно провалилась в яму советская автоклассика (ФОТО)

Автомобиль погрузился носом в яму с водой.
Как сообщают в соцсетях, ВАЗ утонул в грязи, скрытый под водой
Инцидент произошел вчера в гаражном кооперативе на ул. Морозова, 13.
Об этом сообщили очевидцы, разместив фотографии в одном из городских пабликов.
Фото: Алекс Нелипа
День может принести новые возможности, однако следует следить за тем, чтобы уверенность не превратилась в самоуверенность.
Первый день недели будет пасмурным. Дожди не торопятся уходить с Харьковщины: местами небольшие осадки, с грозой.
Ежегодно 10 сентября Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) проводит Всемирный день предотвращения самоубийств.
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