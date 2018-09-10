10.09.2018 15:48

В Харькове неожиданно провалилась в яму советская автоклассика (ФОТО)

Автомобиль погрузился носом в яму с водой.



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Как сообщают в соцсетях, ВАЗ утонул в грязи, скрытый под водой



Инцидент произошел вчера в гаражном кооперативе на ул. Морозова, 13.



Об этом сообщили очевидцы, разместив фотографии в одном из городских пабликов.

Фото: Алекс Нелипа