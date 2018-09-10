Главная Новости Криминал и происшествия Следователи провели обыск в автошколе, сомневаясь в том, что Зайцева ее посещала
10.09.2018  16:14   

Следователи провели обыск в автошколе, сомневаясь в том, что Зайцева ее посещала

Следователи изъяли документы за период обучения там виновницы резонансного ДТП.


// 057.ua

Как сообщает SQ, в автошколе "Транстур", где училась участник ДТП на Сумской Елена Зайцева,  прошли обыски.

Следователи изъяли документы за октябрь-ноябрь 2015 года (в этот период там училась Зайцева), та как сомневаются в том, что подозреваемая посещала автокурсы.

По данным Государственной миграционной службы с 8 по 11 октября она находилась за пределами Украины.

Во время обысков изъяты протокол экзаменационной комиссии группы № 41, а также банковские выписки автошколы за период до декабря.

Суд наложил арест на документы, хотя представители автошколы возражали. Автошкола работает в штатном режиме.

"Занятия проходят после обысков. Директору плохо стало, ее скорая увезла", - сообщили в автошколе.

Источник:   SQ
 Тэги:  дтп на сумской, харьков, зайцева, автошкола
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
30.08 Криминал и происшествия Полиция активно ищет эксперта-токсиколога по делу Зайцевой 31.07 Власть Суд по ДТП на Сумской: МОЗ подтвердило, что Зайцева была под воздействием психотропов 19.07 Власть Суд по ДТП на Сумской: пропал важный свидетель
 
 

Видео

Благоустройство и ремонты. Чем занимались коммунальщики на этой неделе
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2018 Городской Дозор
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 