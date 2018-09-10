10.09.2018 16:14

Следователи провели обыск в автошколе, сомневаясь в том, что Зайцева ее посещала

Следователи изъяли документы за период обучения там виновницы резонансного ДТП.



// 057.ua

Как сообщает SQ, в автошколе "Транстур", где училась участник ДТП на Сумской Елена Зайцева, прошли обыски.

Следователи изъяли документы за октябрь-ноябрь 2015 года (в этот период там училась Зайцева), та как сомневаются в том, что подозреваемая посещала автокурсы.

По данным Государственной миграционной службы с 8 по 11 октября она находилась за пределами Украины.



Во время обысков изъяты протокол экзаменационной комиссии группы № 41, а также банковские выписки автошколы за период до декабря.

Суд наложил арест на документы, хотя представители автошколы возражали. Автошкола работает в штатном режиме.



"Занятия проходят после обысков. Директору плохо стало, ее скорая увезла", - сообщили в автошколе.