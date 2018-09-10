За выходные произошло 84 аварии

В результате ДТП пострадали 9 человек, один погиб.
Как сообщает ГУ Нацполиции, за выходные сотрудниками патрульной полиции Харьковской области вынесено 653 постановления за нарушение Правил дорожного движения.
За управление в нетрезвом виде составлено 17 административных протоколов по ст. 130 (управление транспортными средствами или суднами лицами, находящимися в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения или под воздействием лекарственных препаратов, снижающих их внимание и скорость реакции) Кодекса Украины об административных правонарушениях.
День может принести новые возможности, однако следует следить за тем, чтобы уверенность не превратилась в самоуверенность.
Первый день недели будет пасмурным. Дожди не торопятся уходить с Харьковщины: местами небольшие осадки, с грозой.
Ежегодно 10 сентября Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) проводит Всемирный день предотвращения самоубийств.
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