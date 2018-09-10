10.09.2018 16:46

За выходные произошло 84 аварии

В результате ДТП пострадали 9 человек, один погиб.



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Как сообщает ГУ Нацполиции, за выходные сотрудниками патрульной полиции Харьковской области вынесено 653 постановления за нарушение Правил дорожного движения.



За управление в нетрезвом виде составлено 17 административных протоколов по ст. 130 (управление транспортными средствами или суднами лицами, находящимися в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения или под воздействием лекарственных препаратов, снижающих их внимание и скорость реакции) Кодекса Украины об административных правонарушениях.





