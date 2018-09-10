Главная Новости Криминал и происшествия Харьковские таможенники в сладостях обнаружили патроны
10.09.2018  16:10   

Харьковские таможенники в сладостях обнаружили патроны

Накануне на таможенном посту «Щербаковка» харьковские таможенники совместно с УСБУ в Харьковской области помешали перемещению через границу партии патронов.


// kh.sfs.gov.ua

Во время таможенного контроля автомобиля, который двигался из Украины в Россию, пассажир авто, гражданин России, заявил об отсутствии запрещенных или ограниченных к перемещению предметов. Однако при дальнейшем осмотре среди его личных вещей было обнаружено пакет со сладостями, в котором было скрыто 36 патронов.

В отношении правонарушителя составлен протокол о нарушении таможенных правил по части 1 статьи 483 Таможенного кодекса Украини.Слид отметить, что согласно действующему законодательству Украины, патроны к огнестрельному оружию ограничены к перемещению через таможенную границу Украины, требуют соответствующего разрешения и подлежат обязательному письменному декларированию.

Источник:   Главное управление ГФС в Харьковской области
 Тэги:  патроны, сладости, харьков, таможня, контрабанда
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
29.05 Криминал и происшествия За месяц из нелегального оборота на Харьковщине изъяли более 8 000 единиц оружия, боеприпасов и взрывчатки 18.05 Криминал и происшествия Житель Харьковщины привез из зоны боевых действий опасные сувениры (ФОТО) 16.05 Криминал и происшествия За незарегистрированное ружье мужчине грозит до семи лет тюрьмы
 
 

Видео

Благоустройство и ремонты. Чем занимались коммунальщики на этой неделе
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2018 Городской Дозор
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 