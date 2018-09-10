10.09.2018 16:10

Харьковские таможенники в сладостях обнаружили патроны

Накануне на таможенном посту «Щербаковка» харьковские таможенники совместно с УСБУ в Харьковской области помешали перемещению через границу партии патронов.



// kh.sfs.gov.ua

Во время таможенного контроля автомобиля, который двигался из Украины в Россию, пассажир авто, гражданин России, заявил об отсутствии запрещенных или ограниченных к перемещению предметов. Однако при дальнейшем осмотре среди его личных вещей было обнаружено пакет со сладостями, в котором было скрыто 36 патронов.

В отношении правонарушителя составлен протокол о нарушении таможенных правил по части 1 статьи 483 Таможенного кодекса Украини.Слид отметить, что согласно действующему законодательству Украины, патроны к огнестрельному оружию ограничены к перемещению через таможенную границу Украины, требуют соответствующего разрешения и подлежат обязательному письменному декларированию.