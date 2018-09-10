10.09.2018 16:40

Группа гражданских лиц пыталась блокировать работу пограничников в пункте пропуска «Гоптовка»

Сегодня ночью группа гражданских лиц в пункте пропуска «Гоптовка» на Харьковщине попыталась попасть в служебное помещение Госпогранслужбы и блокировать работу пограничников. Часть нападавших задержана.



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За несколько часов до этого, в пункте пропуска на выезд из Украины прибыли 2 автомобиля «Фольксваген» польской регистрации под управлением граждан Украины. Уже на выезде из пункта пропуска, пройдя все виды контроля, водители автомобилей решили самостоятельно изменить полосу движения и проследовать в обратном направлении, чем нарушили режим в пункте пропуска. Гражданам разъяснили порядок пересечения государственной границы, а в случае обратного движения - изменение информации о пересечении границы. В свою очередь, мужчины начали вести себя агрессивно и не выполняли законные требования пограничников. Из-за этого их задержали в административном порядке для составления процессуальных документов по ст.ст. 202 и 185-10 КУоАП.

После этого, в пункт пропуска прибыли несколько десятков гражданских лиц, которые потребовали, чтобы им предоставили возможность встретиться с задержанными. После этого они попытались попасть в служебные помещения и блокировать работу пограничников. При этом, во время провокационной акции, осуществлялась несанкционированная видеосъемка с целью дискредитации пограничников. Как предварительно установлено, съемка планировалась с привлечением бывших сотрудников пограничного отряда.

По данному факту было сообщено представителям полиции.

После проведения беседы и разъяснения ситуации, часть граждан оставила пункт пропуска, другие переданы представителям Национальной полиции.

Также, по данному факту в правоохранительные органы направлено уведомление о совершении правонарушения по ст. 342 УК за сопротивление представителю правоохранительного органа.