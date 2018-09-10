10.09.2018 17:49

Юноша в огне: полиция высняет детали самосожжения под Харьковом

Полицейские устанавливают обстоятельства травмирования молодого человека



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Как сообщает ГУ Нацполиции, 9 сентября в ожоговое отделение Харьковской городской клинической больницы скорой и неотложной помощи с места проживания был доставлен 22-летний мужчина с диагнозом термические ожоги I-III-й степеней открытым огнем в тяжелом бессознательном состоянии.



В ходе проверки и опроса знакомых пострадавшего полицейские выяснили, что после смерти близкого родственника в мае текущего года парень в течение длительного времени находился в депрессии, злоупотреблял спиртными напитками и неоднократно высказывал намерения покончить жизнь самоубийством.



9 сентября около 04.00 юноша находился дома в состоянии алкогольного опьянения. Он облил себя соляркой и поджег.



Факт события внесен в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Сейчас работники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.

