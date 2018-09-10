10.09.2018 18:50

В Харькове 80-летняя женщина бросилась под поезд

Происшествие произошло 10 сентября в 15:38 возле железнодорожной станции «Минутка».



//facebook

Как сообщает ГУ Нацполиции, в Новобаварский отдел поступило сообщение о том, что грузовым поездом, который двигался в направлении города Люботин, сбита женщина.



По словам машиниста, она переходила через пути и в последний момент бросилась под колеса поезда.

В результате происшествия пенсионерка погибла на месте.



Сейчас полицейские устанавливают личность погибшей. Предварительно, это женщина в возрасте около 80 лет.



Информация зарегистрирована в Журнале единого учета заявлений и сообщений Новобаварского отдела полиции.

Решается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу Украины.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

