В Харькове 80-летняя женщина бросилась под поезд

Происшествие произошло 10 сентября в 15:38 возле железнодорожной станции «Минутка».
Как сообщает ГУ Нацполиции, в Новобаварский отдел поступило сообщение о том, что грузовым поездом, который двигался в направлении города Люботин, сбита женщина.
По словам машиниста, она переходила через пути и в последний момент бросилась под колеса поезда.
В результате происшествия пенсионерка погибла на месте.
Сейчас полицейские устанавливают личность погибшей. Предварительно, это женщина в возрасте около 80 лет.
Информация зарегистрирована в Журнале единого учета заявлений и сообщений Новобаварского отдела полиции.
Решается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу Украины.
Обстоятельства происшествия устанавливаются.
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Ежегодно 10 сентября Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) проводит Всемирный день предотвращения самоубийств.
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