Главная Новости Криминал и происшествия В Харькове 80-летняя женщина бросилась под поезд
10.09.2018  18:50   

В Харькове 80-летняя женщина бросилась под поезд

Происшествие произошло 10 сентября в 15:38 возле железнодорожной станции «Минутка».


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Как сообщает ГУ Нацполиции, в Новобаварский отдел поступило сообщение о том, что грузовым поездом, который двигался в направлении города Люботин, сбита женщина.

По словам машиниста, она переходила через пути и в последний момент бросилась под колеса поезда.

В результате происшествия пенсионерка погибла на месте.

Сейчас полицейские устанавливают личность погибшей. Предварительно, это женщина в возрасте около 80 лет.

Информация зарегистрирована в Журнале единого учета заявлений и сообщений Новобаварского отдела полиции.

Решается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу Украины.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.
 

Источник:   ГУ Национальной полиции
 Тэги:  попалда под поезд, самоубийство, харьков, старушка
 
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