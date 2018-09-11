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11.09.2018  09:50   

В Харькове в результате ночного ДТП пострадал водитель автомобиля

По данным полиции, 10 сентября около 22:00 патрульные получили сообщение о ДТП на улице Полтавский Шлях, 177.


// фото патрульной полиции

По предварительной информации, участниками аварии стали автомобили Skoda Oktavia и ВАЗ-217030.

В результате ДТП получил травмы и был госпитализирован водитель ВАЗа.

Обстоятельства аварии устанавливала следственно-оперативная группа.

Тэги:  полиция, дтп, харьков, патрульные
 
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