11.09.2018 09:59

В Харькове налоговая милиция прекратила продажу контрабандных сигарет

Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Харьковской области остановили продажу сигарет иностранного производства, которые не маркированы марками акцизного налога Украины.



//kh.sfs.gov.ua

В рамках проведения операций "Акциз-2018» и «Рубеж-2018» было установлено, что на территории Центрального рынка Харькова, один из местных жителей осуществляет хранение и реализацию табачных изделий иностранного производства без марок акцизного налога, которые были ввезены на территорию Украины с нарушением таможенного законодательства.

По результатам проведенных мероприятий, из незаконного оборота изъято и передано на ответственное хранение 12 328 тыс. Пачек сигарет на сумму 560,9 тыс. Грн.

Относительно правонарушителя составлен протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 164-5 КУоАП.