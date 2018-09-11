В Харькове налоговая милиция прекратила продажу контрабандных сигарет

Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Харьковской области остановили продажу сигарет иностранного производства, которые не маркированы марками акцизного налога Украины.
В рамках проведения операций "Акциз-2018» и «Рубеж-2018» было установлено, что на территории Центрального рынка Харькова, один из местных жителей осуществляет хранение и реализацию табачных изделий иностранного производства без марок акцизного налога, которые были ввезены на территорию Украины с нарушением таможенного законодательства.
По результатам проведенных мероприятий, из незаконного оборота изъято и передано на ответственное хранение 12 328 тыс. Пачек сигарет на сумму 560,9 тыс. Грн.
Относительно правонарушителя составлен протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 164-5 КУоАП.
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