11.09.2018 10:11

Сегодня в Харькове очередное заседание суда по поводу резонансного ДТП на Сумской

По сведениям полиции, правоохранители не получали решения Киевского районного суда Харькова о приводе в суд Федирко.



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В Харькове полиция не получала судебного решения о приводе в суд врача-нарколога Елены Федирко, которая первой проводила осмотр участницы ДТП с шестью погибшими на улице Сумской Елены Зайцевой. Об этом сообщили в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Харьковской области.

Как сообщалось ранее, подозреваемая в инициировании смертельного ДТП в Харькове Алена Зайцева не могла посещать весь курс вождения в автошколе "Транстур", выпускницей которой она является. Согласно данным миграционной службы, во время учебы девушка пребывала за границей.

Таким образом, сегодняшнее заседание суда может приоткрыть еще ряд неожиданных фактов по поводу резонансного ДТП с большим количеством жертв.