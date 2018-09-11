Харьковскую исправительную колонию (№ 43) посетили представители религиозной общины (ФОТО)

На днях государственное учреждение «Харьковская исправительная колония (№ 43)» посетили представители церкви евангельских христиан-баптистов «Ясная поляна».
По случаю Праздника Урожая, гости провели гуманитарный концерт для осужденных учреждения и раздали осужденным фрукты. Пастор церкви Виктор Дудка провел обряд водного крещения осужденного – сообщается на официальной странице в соцсетях Северо-Восточного межрегионального управление по вопросам исполнения уголовных наказаний.
Как отметил начальник учреждения Андрей Ольховский, одним из главных факторов исправления и ресоциализации, является привлечение к нравственному воспитанию осужденных представителей религиозных и общественных организаций.
Сегодня гороскоп особенно хорош для романтических прогулок, новых знакомств и любви: внезапно пробуждающиеся яркие эмоции открывают широкие возможности для того, чтобы произвести впечатление на противоположный пол и облегчить знакомство. Кроме того, ваша интуиция будет на высоте
Утреннее прояснение не делает в Харькове большой погоды на фоне облачного в целом дня. Без осадков.
День Ивана. 11 сентября православные верующие отмечают праздник Усекновения главы Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна, посвященное воспоминания события, описанного евангелистами Матфеем. Что случилось в Харькове, что можно и чего нельзя делать в этот день.
влажн.:
давл.:
ветер: