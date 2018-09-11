11.09.2018 10:22

Харьковскую исправительную колонию (№ 43) посетили представители религиозной общины (ФОТО)

На днях государственное учреждение «Харьковская исправительная колония (№ 43)» посетили представители церкви евангельских христиан-баптистов «Ясная поляна».



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По случаю Праздника Урожая, гости провели гуманитарный концерт для осужденных учреждения и раздали осужденным фрукты. Пастор церкви Виктор Дудка провел обряд водного крещения осужденного – сообщается на официальной странице в соцсетях Северо-Восточного межрегионального управление по вопросам исполнения уголовных наказаний.

Как отметил начальник учреждения Андрей Ольховский, одним из главных факторов исправления и ресоциализации, является привлечение к нравственному воспитанию осужденных представителей религиозных и общественных организаций.