11.09.2018 10:40

Суд на Харьковщине «пожалел» дезертира

На суде обвиняемый пояснил побег из армии семейными обстоятельствами и нежеланием служить в "таком коллективе".



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Об этом говорится в приговоре Чугуевского городского суда от 4 сентября.

По данным суда, в апреля 2015 года обвиняемый был призван на военную службу и назначен на должность водителя гранатометного отделения стрелковой роты 22 батальона территориальной обороны воинской части А1939.

Однако, 9 января того же года, обвиняемый, не имея уважительных причин, оставил часть, которая дислоцируется в Чугуеве, и до 13 апреля 2018 на службу не возвращался.

На суде мужчина вину признал и заявил, что не появился в части по семейным обстоятельствам, а также потому, что не желал служить в указанном коллективе.

Изучив служебную характеристику обвиняемого, суд установил, что последний характеризуется положительно, принимал участие в антитеррористической операции, но не является участником боевых действий, профессионально подготовлен слабо.

Суд признал его виновным в совершении преступления по ч. 3 ст. 407 Уголовного кодекса Украины и назначил ему наказание в виде лишения свободы на три года с испытательным сроком в один год.

Это не первое подобное проишествие в Чугуеве. Ранее ГД сообщал о подобных случаях в ВЧ А205. Тогда суд, по причине заключенной сделки обвиняемого с прокуратурой, также "отбылся" относительно мягким наказанием с отсрочкой.