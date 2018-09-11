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11.09.2018  11:26   

Кормильца, «поильца» и поджигателя суд помиловал по просьбе пострадавшей

Харьковчанка спасла от тюрьмы «любимого», который едва не сжег ее заживо. На суде женщина заявила, что обвиняемый является единственным ее кормильцем и помогает по хозяйству.


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Об этом говорится в приговоре Коминтерновского районного суда.

По данным суда, обвиняемый - ранее неоднократно судимый харьковчанин, безработный.

Установлено, что вечером 12 апреля между мужчиной, который находился в состоянии опьянения на кухне дома, и его гражданской женой возникла ссора. Во время ссоры злоумышленник взял рюмку с водкой и выплеснул ее женщине на кофту.

После чего поднес зажигалку и поджег одежду. Пострадавшая получила ожоги шеи, туловища и обеих верхних конечностей.

На суде женщина факт преступления подтвердила, однако от претензий отказалась. Она заявила, что обвиняемый является единственным ее кормильцем, помогает по хозяйству.

Суд признал мужчину виновным в совершении преступления по ч.1 ст. 122 Уголовного кодекса Украины и назначил ему наказание в виде трех лет лишения свободы с испытательным сроком в два года.

Тэги:  суд, любовник, харьков, поджег, ссора
 
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