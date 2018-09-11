11.09.2018 12:16

Под Харьковом разыскивают телефонную мошенницу на розовом ВАЗе, обманувшую пенсионеров на 26 тысяч гривен

Злоумышленницу активно разыскивает полиция.



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Как сообщает ГУ Нацполиции, в пригородах Харькова участились случаи мошенничества.

Так, только в течение одного дня в Волчанский отдел полиции поступило 5 сообщений о преступных действиях к лицам пожилого возраста.

Общая сумма причиненного ущерба составила 26 тысяч гривен.



Пострадавшим звонили на домашний телефон, представлялись родственниками или сотрудниками правоохранительных органов и придумывали, что их близкие попали в дорожно-транспортное происшествие или в полицию либо больницу. Под этим предлогом мошенники просили большие суммы денег, которые надо было в дальнейшем отдать якобы жене потерпевшей стороны или представителю правоохранительного органа.



Сотрудниками Волчанского отдела полиции разыскивается злоумышленница, причастная к совершению данного преступления.



Приметы женщины: среднего роста 165-170 см; на вид около 30-40 лет, среднего телосложения, славянской внешности; волосы прямые, темные, ниже плеч.



Была одета в футболку светлого цвета, черную юбку длиной ниже колен.



При себе имела маленькую сумку черного цвета через плечо и темные очки.

Женщина может передвигаться на автомобиле «ВАЗ» красного или розового цвета.



Полиция обращается к гражданам с просьбой, если кто владеете какой-либо информацией о личности разыскиваемой и ее местонахождении, сообщить по телефонам: 102, (05741) 4-26-66, 0633230544 или иным доступным способом.



Полиция Харьковской области призывает граждан быть осмотрительными, не идти на контакт с мошенниками, по возможности сразу звонить родственникам и проверять информацию об их местонахождении, звонить по номеру «102».