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11.09.2018  13:43   

Внимание! В пригороде Харькова разыскивается опасный преступник (ФОТО)

Правоохранители обратились за помощью к населению.


//facebook

Как сообщает Красноградский отдел полиции, за совершение преступления, предусмотренного ч.2 ст.  121, (умышленное тяжкое телесное повреждение) УК Украины разыскивается гражданин Мукомел Алексей Александрович, 11.03.1978 года рождения. 

Последнее известное место жительства село Ивановское Красноградского района Харьковской области. 

"Если Вам известна какая-либо информация о возможном месте пребывания гражданина Мукомела А.А.  просим сообщить в Красноградский отдела полиции по телефонам: 057447-82-91, 057447-25-25 или любым удобным для Вас способом."

Тэги:  разыскивается преступник, харьков
 
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