Выпущен из тюрьмы тракторист, случайно задавивший иностранного экотуриста

Cуд амнистировал отца двоих детей, полностью признавшего свою вину в убийстве по неосторожности.
Дергачевский районный суд Харьковской области принял решение относительно тракториста, который в прошлом году задавил экотуриста из Германии. Определение суда размещено в Едином реестре судебных решений.
Напомним, 7 августа 2017 года недалеко от села Семеновка нашли мертвым мужчину, оказавшегося гражданином Германии.
Выяснилось, что причиной смерти стали тяжелые травмы живота и груди, переломы 15 ребер, лопатки и грудины, а также многочисленные кровоизлияния и механическая асфиксия.
В ходе досудебного расследования полицейские установили, что погибшего задавил местный тракторист во время сельскохозяйственных работ. 37-летний мужчина выполнял разворот и не заметил, что в траве кто-то лежит, поэтому после наезда водитель спокойно продолжил движение.
Во время разбирательства уроженец Сумской области полностью признал свою вину. За убийство по неосторожности суд приговорил его к трем годам лишения свободы, однако заменил реальное наказание на испытательный срок, а затем и вовсе амнистировал отца двоих малолетних детей. На данный момент решение не вступило в силу, идет срок апелляционного обжалования.
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