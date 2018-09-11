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11.09.2018  15:47   

Выпущен из тюрьмы тракторист, случайно задавивший иностранного экотуриста

Cуд амнистировал отца двоих детей, полностью признавшего свою вину в убийстве по неосторожности.


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Дергачевский районный суд Харьковской области принял решение относительно тракториста, который в прошлом году задавил экотуриста из Германии. Определение суда размещено в Едином реестре судебных решений.

Напомним, 7 августа 2017 года недалеко от села Семеновка нашли мертвым мужчину, оказавшегося гражданином Германии.

Выяснилось, что причиной смерти стали тяжелые травмы живота и груди, переломы 15 ребер, лопатки и грудины, а также многочисленные кровоизлияния и механическая асфиксия.

В ходе досудебного расследования полицейские установили, что погибшего задавил местный тракторист во время сельскохозяйственных работ. 37-летний мужчина выполнял разворот и не заметил, что в траве кто-то лежит, поэтому после наезда водитель спокойно продолжил движение.

Во время разбирательства уроженец Сумской области полностью признал свою вину. За убийство по неосторожности суд приговорил его к трем годам лишения свободы, однако заменил реальное наказание на испытательный срок, а затем и вовсе амнистировал отца двоих малолетних детей. На данный момент решение не вступило в силу, идет срок апелляционного обжалования.

Тэги:  амнистия, задавил экотуриста, харьков, тракторист
 
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