Занковское побоище: под Харьковом произошла массовая драка со стрельбой (ФОТО, ОБНОВЛЕНО)

Между местными жителями и группой неустановленных лиц произошла битва за элеватор.
Драка со стрельбой под Харьковом квалифицирована полицией как хулиганство.
Как сообщает ГУ Нацполиции, информация о происшествии в поселке Занки Змиевского района поступила оператору службы «102» сегодня в 13-25.
Предварительно установлено, что группа неизвестных в балаклавах пыталась проникнуть на территорию местного элеватора, где столкнулась с жителями райцентра.
Во время драки, в которой приняли участие несколько десятков человек, было применено травматическое оружие и газовый баллончик.
В результате пострадали четыре человека - трое мужчин и работник районной полиции.
Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, все обстоятельства устанавливаются.
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