11.09.2018 17:39

Занковское побоище: под Харьковом произошла массовая драка со стрельбой (ФОТО, ОБНОВЛЕНО)

Между местными жителями и группой неустановленных лиц произошла битва за элеватор.



hk.npu.gov.ua

Драка со стрельбой под Харьковом квалифицирована полицией как хулиганство.

Как сообщает ГУ Нацполиции, информация о происшествии в поселке Занки Змиевского района поступила оператору службы «102» сегодня в 13-25.

Предварительно установлено, что группа неизвестных в балаклавах пыталась проникнуть на территорию местного элеватора, где столкнулась с жителями райцентра.



Во время драки, в которой приняли участие несколько десятков человек, было применено травматическое оружие и газовый баллончик.

В результате пострадали четыре человека - трое мужчин и работник районной полиции.



Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, все обстоятельства устанавливаются.