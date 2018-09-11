11.09.2018 17:16

Стрельба и драка под Харковом: новые подробности (ФОТО)

Копы квалифицируют события как хулиганство.



hk.npu.gov.ua

Как сообщает ГК Нацполиции, по данному факту драки в Занках сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет.

Напомним, что во время драки, в которой приняли участие несколько десятков человек, было применено травматическое оружие и газовый баллончик. В результате пострадали четыре человека - трое мужчин и работник районной полиции.



Информация о происшествии в поселке Занки Змиевского района поступила оператору службы «102» сегодня в 13-25. Предварительно установлено, что группа неизвестных в балаклавах пыталась проникнуть на территорию местного элеватора, где столкнулась с жителями райцентра.