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11.09.2018  17:16   

Стрельба и драка под Харковом: новые подробности (ФОТО)

Копы квалифицируют события как хулиганство.


hk.npu.gov.ua

Как сообщает ГК Нацполиции, по данному факту драки в Занках сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет.

Напомним, что во время драки, в которой приняли участие несколько десятков человек, было применено травматическое оружие и газовый баллончик. В результате пострадали четыре человека - трое мужчин и работник районной полиции.

Информация о происшествии в поселке Занки Змиевского района поступила оператору службы «102» сегодня в 13-25. Предварительно установлено, что группа неизвестных в балаклавах пыталась проникнуть на территорию местного элеватора, где столкнулась с жителями райцентра.

Источник:   ГУ Национальной полиции
 Тэги:  стрельба, драка, харьков, занки, элеватор, хулиганство
 
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