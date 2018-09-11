По резонансному ДТП на сумской суд поставил многоточие

Сегодня, 11 сентября, эксперта Елену Федирко не смогли доставить на допрос в Киевский районный суд Харькова.
По словам судьи Попраса, есть данные о том, что она покинула Украину. По словам соседей, 6 сентября она выехала на неподконтрольную территорию Украины - на Донбасс.
В зале заседаний присутствовали подозреваемые Елена Зайцева и Геннадий Дронов.
Адвокат пострадавших Лариса Матвеева просил, чтобы экспертом выступил Сергей Шум - директор «Украинского мониторингового и медцентра наркотиков и алкоголя МОЗ Украины».
«Прошу приобщит к делу сведения о методах исследования во время судебно-токсилогической экспертизы и ходатайство о привлечении Шума в роли эксперта», - сообщила на заседании Матвеева.
В таком случае не придется разыскивать пропавшую Федирко на неподконтрольных территориях.
Судья Виктор Попрас пока не понимает, зачем привлекать Сергея Шума.
Новый адвокат Елены Зайцевой (сегодня впервые участвовал в заседании) также оказался осведомленным о месте пребывания нарколога, которую сотрудники полиции ищут не первый месяц. По его словам, эксперт может находиться в Стаханове (с 2014 года город Луганской области под контролем "ЛНР"), где якобы живет ее больная мать.
Адвокат выразил возражение против привлечения альтернативного эксперта, поскольку, по мнению защитника, он является врачом-психиатром, а не наркологом.
"Я протестую против ходатайства о привлечении Шума. Он не имеет отношения к экспертизам. Он не является квалифицированным в данном случае", - сказал адвокат Омельченко.
Напомним, это уже вторая попытка доставить Федирко в суд. Полицейские не уточняли, известно ли им местонахождение эксперта, но обещали выполнить предписание прокуратуры.
"Полиция выполнит решение суда, инициированное Харьковской областной прокуратурой, о приводе на судебное заседание гражданки Федирко", - сообщали в пресс-службе ГУ Нацполиции в Харьковской области.
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