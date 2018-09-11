11.09.2018 17:52

По резонансному ДТП на сумской суд поставил многоточие

Сегодня, 11 сентября, эксперта Елену Федирко не смогли доставить на допрос в Киевский районный суд Харькова.



//2day.kh.ua

По словам судьи Попраса, есть данные о том, что она покинула Украину. По словам соседей, 6 сентября она выехала на неподконтрольную территорию Украины - на Донбасс.

В зале заседаний присутствовали подозреваемые Елена Зайцева и Геннадий Дронов.

Адвокат пострадавших Лариса Матвеева просил, чтобы экспертом выступил Сергей Шум - директор «Украинского мониторингового и медцентра наркотиков и алкоголя МОЗ Украины».

«Прошу приобщит к делу сведения о методах исследования во время судебно-токсилогической экспертизы и ходатайство о привлечении Шума в роли эксперта», - сообщила на заседании Матвеева.

В таком случае не придется разыскивать пропавшую Федирко на неподконтрольных территориях.

Судья Виктор Попрас пока не понимает, зачем привлекать Сергея Шума.

Новый адвокат Елены Зайцевой (сегодня впервые участвовал в заседании) также оказался осведомленным о месте пребывания нарколога, которую сотрудники полиции ищут не первый месяц. По его словам, эксперт может находиться в Стаханове (с 2014 года город Луганской области под контролем "ЛНР"), где якобы живет ее больная мать.

Адвокат выразил возражение против привлечения альтернативного эксперта, поскольку, по мнению защитника, он является врачом-психиатром, а не наркологом.

"Я протестую против ходатайства о привлечении Шума. Он не имеет отношения к экспертизам. Он не является квалифицированным в данном случае", - сказал адвокат Омельченко.

Напомним, это уже вторая попытка доставить Федирко в суд. Полицейские не уточняли, известно ли им местонахождение эксперта, но обещали выполнить предписание прокуратуры.

"Полиция выполнит решение суда, инициированное Харьковской областной прокуратурой, о приводе на судебное заседание гражданки Федирко", - сообщали в пресс-службе ГУ Нацполиции в Харьковской области.

ДТП в начале улицы Сумской произошло вечером 18 октября. "Лексус" Зайцевой двигался вверх по Сумской, протаранил повернувший с Университетской "Туарег" Геннадия Дронова. В результате ДТП погибли 6 человек.