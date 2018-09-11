Стрельба и драка под Харьковом: задержан один из нападавших (ФОТО)

Рейдера задержали при попытке побега.
Как сообщает МГ Объектив, задержан один из рейдеров.
Им оказался 18-летний Максим Скоморохов, его задержали при попытке побега.
Полиция и активисты следят, чтобы никто из рейдеров не убежал.
Сейчас они окружили территорию «Стратег-Арго». Также, по информации очевидцев, полиция готовится штурмовать рейдеров.
Со вчерашнего дня на элеваторе в Змиевском районе происходит конфликт.
Сегодня приехавшие на автомобилях рейдеры стреляли в активистов Национального Корпуса из травматического оружия.
Как стало известно, прибывшие в поселок люди были вооружены помповыми ружьями и дробовиками.
Полиция прибыла на место происшествия еще до начала стрельбы, но не была вооружена. Полицейские в бронежилетах и с резиновыми дубинками стояли в стороне и не смогли остановить нападавших. В поселке работает несколько бригад скорой, готовых оказать в любое время необходимую помощь.
Во время противостояния среди раненных из травматического оружия оказался один из полицейских. Ранены несколько активистов. Неизвестные, захватившие помещения агрофирмы «Стратег-Агро», грозили применить оружие против мирных граждан, если те не перестанут препятствовать их отъезду.
Напомним, что под Харьковом, в Занках произошло нападение на элеватор. В столкновении приняли участие несколько десятков человек, было применено травматическое оружие и газовый баллончик.
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