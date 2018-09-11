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11.09.2018  18:54   

Стрельба и драка под Харьковом: задержан один из нападавших (ФОТО)

Рейдера задержали при попытке побега.

Как сообщает МГ Объектив, задержан один из рейдеров.

Им оказался 18-летний Максим Скоморохов, его задержали при попытке побега.

Полиция и активисты следят, чтобы никто из рейдеров не убежал.

Сейчас они окружили территорию «Стратег-Арго». Также, по информации очевидцев, полиция готовится штурмовать рейдеров.

Со вчерашнего дня на элеваторе в Змиевском районе происходит конфликт.

Сегодня приехавшие на автомобилях рейдеры стреляли в активистов Национального Корпуса из травматического оружия.

Как стало известно, прибывшие в поселок люди были вооружены помповыми ружьями и дробовиками.

Полиция прибыла на место происшествия еще до начала стрельбы, но не была вооружена. Полицейские в бронежилетах и с резиновыми дубинками стояли в стороне и не смогли остановить нападавших. В поселке работает несколько бригад скорой, готовых оказать в любое время необходимую помощь.

Во время противостояния среди раненных из травматического оружия оказался один из полицейских. Ранены несколько активистов. Неизвестные, захватившие помещения агрофирмы  «Стратег-Агро», грозили применить оружие против мирных граждан, если те не перестанут препятствовать их отъезду.

Напомним, что под Харьковом, в Занках произошло нападение на элеватор. В столкновении приняли участие несколько десятков человек, было применено травматическое оружие и газовый баллончик.

Источник:   МГ Объектив
 Тэги:  стрельба, драка, харьков, занки, элеватор, хулиганство
 
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