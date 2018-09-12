12.09.2018 11:03

Харьковщину очищают от «эха войны»

С начала года пиротехники Харьковского гарнизона ГСЧС изъяли и обезвредили около 2700 взрывоопасных предметов.



http://newsmir.info/991238

Пиротехнические подразделения Главного управления ГСЧС в Харьковской области и Учебного центра оперативно-спасательной службы гражданской защиты ГСЧС Украины ежедневно проводят работы по обследованию территории Харькова и области, выявлении, изъятии и обезвреживания взрывоопасных предметов времен прошлых войн. Достаточно часто устаревшие боеприпасы находят и граждане во время проведения земляных работ на приусадебных участках и полях, прогулок в лесах и парках, отдыха на реках и прудах, а также в зданиях и подвалах, на территории бывших полигонов. С начала года пиротехнические подразделения Харьковского гарнизона ГСЧС осуществили 514 выездов, в ходе которых изъяли и обезвредили 2702 взрывоопасных предметов, из которых 60 авиационных бомб, 1388 артснарядов, 906 минометных мин, 188 гранат, 111 патронов и 49 единиц других взрывоопасных предметов.

Главное управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Харьковской области в очередной раз обращается к гражданам с просьбой: в случае обнаружения взрывоопасных предметов ни в коем случае не прикасаться к ним и сразу же звонить по телефону 101 или 102.