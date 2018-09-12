Под Харьковом - железнодорожная авария (ФОТО)

В результате столкновения пассажирского поезда с товарными вагонами пострадали три человека.
Как сообщает ГУ Нацполиции в 01:00 12 сентября в Красноградский отдел поступило сообщение о том, что на железнодорожном перегоне «Зачепиловка-Красноград» возле села Степное произошло столкновение пассажирского поезда сообщением «Днепр-Красноград» с грузовыми вагонами.
В результате происшествия четыре вагона из девяти сошли с рельсов и перевернулись.
Двое 64-летних и один 68-летний пассажиры пригородного поезда с ушибами тела и ссадинами, а также 42-летний работник железной дороги с переломом конечности обратились за медицинской помощью в местную больницу.
Состояние здоровья пострадавших удовлетворительное, после оказания медицинской помощи они были отпущены.
Всего в поезде «Днепр-Красноград» находилось 19 человек, из них 14 пассажиров и 5 членов поездной бригады.
В результате происшествия пострадали три пассажира и один работник железной дороги.
После оказания медицинской помощи они покинули медицинское учреждение.
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