12.09.2018 11:43

Под Харьковом - железнодорожная авария (ФОТО)

В результате столкновения пассажирского поезда с товарными вагонами пострадали три человека.



hk.npu.gov.ua

Как сообщает ГУ Нацполиции в 01:00 12 сентября в Красноградский отдел поступило сообщение о том, что на железнодорожном перегоне «Зачепиловка-Красноград» возле села Степное произошло столкновение пассажирского поезда сообщением «Днепр-Красноград» с грузовыми вагонами.

В результате происшествия четыре вагона из девяти сошли с рельсов и перевернулись.

Двое 64-летних и один 68-летний пассажиры пригородного поезда с ушибами тела и ссадинами, а также 42-летний работник железной дороги с переломом конечности обратились за медицинской помощью в местную больницу.

Состояние здоровья пострадавших удовлетворительное, после оказания медицинской помощи они были отпущены.

Всего в поезде «Днепр-Красноград» находилось 19 человек, из них 14 пассажиров и 5 членов поездной бригады.

В результате происшествия пострадали три пассажира и один работник железной дороги.

После оказания медицинской помощи они покинули медицинское учреждение.



