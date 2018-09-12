12.09.2018 11:42

Национальная полиция задержала всех участников конфликта в Змиевском районе (ОБНОВЛЕНО)

На данный момент полицией отрабатывается несколько версий совершения преступления. Задержаны 22 человека в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Изъято травматическое оружие, спец-средства и другие вещественные доказательства.



//hk.npu.gov.ua/news

Досудебное расследование осуществляется по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины. Полиция действовала в пределах своей компетенции и не допустила силового развития событий.

Как уже сообщалось, 11 сентября в поселке Занки Змиевского района на местном элеваторе произошла драка с применением травматического оружия, в которой приняли участие несколько десятков человек. В результате пострадали семь человек - шесть мужчин и работник районной полиции, который пытался противостоять нападавшим и получил телесные повреждения.

Сведения о грубом нарушении общественного порядка с применением предметов, специально приспособленных и заранее заготовленных для нанесения телесных повреждений, были внесены в Единый реестр досудебных расследований по правовой квалификацией по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Также следователи открыли уголовное производство по факту насилия в отношении работника правоохранительного органа по ч. 2 ст. 345 Уголовного кодекса Украины.

На место происшествия дополнительно были вызваны силы спецназа харьковского «КОРД», батальона полиции особого назначения и батальона патрульной службы особого назначения «Харьков». Благодаря профессиональным действиям переговорщиков, полиции удалось урегулировать ситуацию мирным путем и не допустить силового задержания участников события спецподразделением «КОРД».

Во время выяснения обстоятельств происшествия установлено, что в Змиевской отдел полиции обратился 60-летний директор предприятия «Строгий А.Ф.», который сообщил о захвате агрофирмы. По его заявлению, 8 сентября на территорию элеватора в поселке Занки Змиевского района Харьковской области зашла группа людей, которые сообщили, что указанный комплекс принадлежит ФГ «Слобожанские поля». Однако заявитель утверждает, что никаких действий относительно переоформления прав на предприятие не совершал. Таким образом, неустановленные лица пытались незаконно завладеть имуществом предприятия путем совершения сделок с использованием поддельных документов.

Также установлено, что неизвестные лица предоставили государственному регистратору поддельные документы, в результате чего были изменены руководители предприятия. Сведения о подделке и использовании поддельных документов следователями внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) Уголовного кодекса Украины.

Кроме того, полицией расследуются самовольные действия лиц, которые вопреки установленному законом порядку, пытались завладеть урожаем и распорядиться сельскохозяйственной продукцией ГП «Благодатное», хранящейся в специально оборудованных помещениях фермерского хозяйства «Строгий А.Ф.», владельцем которого является заявитель.

Следствие рассматривает несколько версий совершения преступления, которые сейчас отрабатываются.

С места происшествия изъято 6 пистолетов, 8 ружей, гильзы, палки. Подготовленные ходатайство в суд о назначении судебно-медицинских, судебно-цитологических и баллистических экспертиз.