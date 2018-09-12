Огненное зарево в ночи: на Алексеевке пылали припаркованные авто (ФОТО)

На проспекте Людвига Свободы горели японец и немец.
Как сообщает ГУ ГСЧС 12 сентября в 00:55 на номер «101» поступило сообщение о пожаре, который произошел у девятиэтажного жилого дома на проспекте Людвига Свободы, 50б города Харькова. Горела автомобиль Honda CR-V 2011 г.в.
К месту вызова немедленно прибыло 2 отделения службы спасения на автоцистернах.
На момент прибытия спасателей автомобиль почти полностью был охвачен пламенем.
Площадь пожара составляла около 5 квадратных метров.
Также было повреждено заднее левое крыло автомобиля Volkswagen Golf (год выпуска и владелец сейчас устанавливается).
Пожарные потушили пламя с помощью пены.
Пожар был ликвидирован в 01:13. Одна из версий причины пожара - занесение открытого источника зажигания извне.
Звезды гороскопа подсказывают, что известная поговорка «своя рубашка ближе к телу» сегодня будет особенно актуальной.
Сохраняется очень высокая пожарная опасность.
В этот день произошли множество значимых для истории событий.
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