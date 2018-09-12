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12.09.2018  12:14   

Огненное зарево в ночи: на Алексеевке пылали припаркованные авто (ФОТО)

На проспекте Людвига Свободы горели японец и немец.


//kharkiv.dsns.gov.ua

Как сообщает ГУ ГСЧС 12 сентября в 00:55 на номер «101» поступило сообщение о пожаре, который произошел у девятиэтажного жилого дома на проспекте Людвига Свободы, 50б города Харькова.  Горела автомобиль Honda CR-V 2011 г.в.

 К месту вызова немедленно прибыло 2 отделения службы спасения на автоцистернах. 

На момент прибытия спасателей автомобиль почти полностью был охвачен пламенем. 

Площадь пожара составляла около 5 квадратных метров. 

Также было повреждено заднее левое крыло автомобиля Volkswagen Golf (год выпуска и владелец сейчас устанавливается). 

Пожарные потушили пламя с помощью пены.

Пожар был ликвидирован в 01:13.  Одна из версий причины пожара - занесение открытого источника зажигания извне.

Источник:   ГУ ГСЧС в Харьковской области
 Тэги:  пожар, припаркованные автомобили, харьков, алексеевка
 
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