Многодетная почтальонша украла 10 тысяч гривен у 82-летнего дедушки

В пригороле Харькова женщина 10 месяцев присваивала часть пенсии старого человека.
Как сообщает ГУ Нацполиции, в Нововодолажское отделение полиции обратился сын пострадавшего.
Работники полиции установили, что злоумышленницей является 46-летняя жительница райцентра, которая работала почтальоном 8 лет.
Женщина воспитывает пятерых детей, двое из которых - малолетние.
Как выяснилось в ходе предварительного расследования, в октябре прошлого года женщина получила в отделении почтовой связи пенсию в размере 3390 гривен, которую была должна передать пенсионеру.
У нее возник умысел на присвоение части денежных средств.
Злоумышленница предоставила ведомость, в которой житель райцентра поставил свою подпись о получении пенсионного обеспечения в размере 3390 гривен.
Злоупотребляя доверием дедушки, женщина выдала ему на руки только 2390 гривен, а часть пенсии оставила себе. Таким образом почтальон обманывала пенсионера в течение 10 месяцев.
Присвоеные преступным путем деньги она успела потратить на собственные нужды.
Следователями Нововодолажского отделения полиции открыто уголовное производство по ч. 1 и ч. 3 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.
Максимальное наказание по санкциям статей предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 8 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.
В настоящее время злоумышленнице сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления.
Нанесенный материальный ущерб она уже возместила потерпевшему.
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