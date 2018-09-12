12.09.2018 13:14

Многодетная почтальонша украла 10 тысяч гривен у 82-летнего дедушки

В пригороле Харькова женщина 10 месяцев присваивала часть пенсии старого человека.



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Как сообщает ГУ Нацполиции, в Нововодолажское отделение полиции обратился сын пострадавшего.

Работники полиции установили, что злоумышленницей является 46-летняя жительница райцентра, которая работала почтальоном 8 лет.

Женщина воспитывает пятерых детей, двое из которых - малолетние.



Как выяснилось в ходе предварительного расследования, в октябре прошлого года женщина получила в отделении почтовой связи пенсию в размере 3390 гривен, которую была должна передать пенсионеру.

У нее возник умысел на присвоение части денежных средств.

Злоумышленница предоставила ведомость, в которой житель райцентра поставил свою подпись о получении пенсионного обеспечения в размере 3390 гривен.

Злоупотребляя доверием дедушки, женщина выдала ему на руки только 2390 гривен, а часть пенсии оставила себе. Таким образом почтальон обманывала пенсионера в течение 10 месяцев.

Присвоеные преступным путем деньги она успела потратить на собственные нужды.



Следователями Нововодолажского отделения полиции открыто уголовное производство по ч. 1 и ч. 3 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Максимальное наказание по санкциям статей предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 8 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.



В настоящее время злоумышленнице сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления.

Нанесенный материальный ущерб она уже возместила потерпевшему.