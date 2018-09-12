12.09.2018 14:33

На продажу незаконно выставлено имущество «Промтехсервиса» (ФОТО)

Ввиду того, что такие действия противоречат решению Апелляционного суда Харькова, запретившего это делать, полицией открыто дело о мошенничестве.



//apostrophe.ua

Как сообщает Апостроф, несмотря на решение Апелляционного суда Харькова арбитражный управляющий Анатолий Родзинский выставил на аукцион имущество предприятия–банкрота БПФ ПО «Промтехсервис» ( Харьков).



В частности, выставлено здание торгового центра площадью больше двух тысяч квадратных метров, расположенное по Садовому проезду в Харькове.



Ранее БПФ ПО «Промтехсервис» выступило поручителем кредитных обязательств харьковского бизнесмена Казакова. Однако заемщик кредит не погасил, и на сегодняшний день его денежные обязательства погашаются перед банком в процедуре банкротства «Промтехсервис», в деле о котором назначен арбитражный управляющий Родзинский.



Выставив на аукцион «привлекательный»имущественный комплекс в Харькове, Родзинский тем самым лишает кредитора взыскать задолженность.



Победителем в конкурсе на проведение «незаконного» аукциона стала ООО «СТОРГОВ», которую в 2009-2011 гг. возглавлял Родзинский. Также стало известно, что на данный момент арбитражный управляющий продолжает по доверенности представлять интересы «СТОРГОВ» в других органах и организациях.



На сайте Высшего хозяйственного суда Украины 15.08.2018 было размещено объявление о проведении и условиях торгов имущества «Промтехсервис». В день торгов оказалось, что по указанному в объявлению адресу, ООО «СТОРГОВ» не находится, все помещения закрыты. Заявленные участники торгов, оплатившие более 1,2 млн. грн. взноса, не смогли попасть в здание и поучаствовать в торгах, обратились в правоохранительные органы. Шевченковское отделение ГУНП в Харьковской области зарегистрировало заявление, по факту мошенничества открыто уголовное производство.



Согласно процедуры проведения аукциона, ООО «СТОРГОВ» обязано вернуть взносы пострадавшим участникам несостоявшегося аукциона. Несмотря не истекший срок (5 дней) средства не возвращены.



Директор ООО «СТОРГОВ » Татьяна Титар на связь не выходит, на телефонные звонки не отвечает, получить комментарии не удалось.