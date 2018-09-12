12.09.2018 15:40

Под Харьковом нелегальные работники набивали матрасы мусором

Главное управление ГФС в Харьковской области, на своей официальной странице, поделилось информацией: за яркой оберткой новенького матраса на проверяемом производстве скрывалась куча хлама и мусора.



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Такой ужас увидели налоговики, когда посетили производство в пригороде Харькова с проверкой. Фискалов ожидали старые лохмотья, тряпки, рвань для набивания матрасов и люди, которые разбегались в разные стороны.

Производство большое, объемы реализации соответствующие, но рабочих в официальных ведомостях были отражены всего лишь несколько человек.

В рамках программы борьбы с нелегальным трудоустройством сотрудники Главного управления фискальной службы области посетили цеха с проверкой. В ходе проверки выявлено 39 наемных работников, осуществляющих трудовую деятельность без официального трудоустройства.

Трудовые нелегалы: мужчины, женщины разного возраста, прятались от инспекторов. Среди нелегальных сотрудников, в том числе, были иностранцы.

Налоговики провели с владельцами матрасного производства соответствующие процедуре проверки действия. Информация о выявленных нарушений направлена в Главное управление Гоструда в Харьковской области для принятия соответствующих мер, а сотрудников проинформировали о последствиях неофициального трудоустройства.