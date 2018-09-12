12.09.2018 16:16

Под Харьковом обнаружен и ликвидирован подпольный завод (ФОТО)

Незаконное предприятие производило горюче-смазочные материалы.



hk.npu.gov.ua

Как сообщает ГУ Нацполиции, злоумышленники не придерживались экологических норм, нанося вред окружающей среде. В ходе проведения обысков полицейские изъяли оборудование для изготовления ГСМ и около 20 тонн материалов, химические примеси, деньги и бухгалтерскую документацию.



В рамках уголовного производства, открытого в декабря 2017 года по статьям ч. 3 ст. 185 (кража) и ч. 3 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины, сотрудники Управления защиты экономики в Харьковской области ДЗЭ НП Украины совместно со следственным управлением ГУНП в Харьковской области разоблачили преступную деятельность группы лиц, которые организовали на территории Змиевского района подпольный цех по производству горюче-смазочных материалов. В помещении осуществлялось незаконное изготовление бензина и дизельного топлива из похищенного углеводного сырья. Не имея никаких разрешительных документов, злоумышленники осуществляли незаконное производство горючего и в дальнейшем транспортировали и реализовали продукцию на территории Харьковской и других областей Украины.



При изготовлении горюче-смазочных материалов осуществлялось загрязнения атмосферного воздуха вредными для жизни и здоровья людей, а также для окружающей среды веществами, отходами или другими материалами промышленного или иного производства вследствие нарушения специальных правил.



В ходе досудебного расследования полицейские установили, что организацию, руководство и координацию противоправной деятельности по изготовлению топлива из углеводородного сырья осуществляла 42-летняя женщина. Она была основателем, руководителем и бухгалтером нескольких предприятий, которые использовались для прикрытия незаконной деятельности по изготовлению фальсифицированного бензина и дизельного топлива.



11 сентября на основании постановлений Киевского районного суда было проведено 7 обысков на промышленной территории по месту нахождения цеха, а также местом проживания группы лиц, организовавших на территории Харьковской области незаконное изготовление горюче-смазочных материалов.



Всего в ходе обысков было изъято почти 20 тонн горюче-смазочных материалов, химические примеси, деньги в сумме 250 000 гривен, 32 000 российский рублей, 10 000 долларов США и бухгалтерскую документацию.