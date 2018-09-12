12.09.2018 17:35

За минувшие сутки в Харькове и области произошло 59 ДТП

В результате аварий пострадали 9 человек - сообщили на официальной странице регионального управления полиции.



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Так, 11 сентября около 20-00 на проспекте Тракторостроителей в Московском районе автомобиль «Toyota» под управлением 36-летнего водителя совершил наезд на пешехода. В результате дорожно-транспортного происшествия 15-летний парень с закрытыми переломами левой голени и бедра, ушибами головы и грудной клетки был доставлен в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи. Несмотря на усилия врачей, несовершеннолетний скончался сегодня, 12 сентября, около 04-00.

По данному факту следователями открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Справка. За минувшие сутки работниками патрульной полиции Харьковской области вынесено 372 постановления за нарушение Правил дорожного движения.

За управление в нетрезвом виде составлено 16 административных протоколов по ст. 130 (управление транспортными средствами или судами лицами, находящимися в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения или под воздействием лекарственных препаратов, снижающих их внимание и скорость реакции) Кодекса Украины об административных правонарушениях.