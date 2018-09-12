В Харькове поймали грабителя-рецедивиста (ФОТО)

Незнакомец подошел к пострадавшему, вытащил из сумки мобильный телефон и быстро убежал.
Как сообщили в ГУ Нацполиции на днях в Основянский отдел обратился 40-летний житель района.
Он сообщил, что вечером у магазина к нему подошел незнакомец и вытащил из сумки мобильный телефон.
На требование вернуть вещь злоумышленник не отреагировал и быстро убежал.
При отработке территории района оперативники Основянского отдела полиции разоблачили 38-летнего гражданина, который обоснованно подозревается в совершении преступления.
Злоумышленником оказался ранее неоднократно судимый 38-летний житель соседней области.
Своими действиями мужчина нанес потерпевшему материальный ущерб на сумму более 2 тысяч гривен.
По данному факту следователем открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины. Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы до 6 лет.
Звезды гороскопа подсказывают, что известная поговорка «своя рубашка ближе к телу» сегодня будет особенно актуальной.
Сохраняется очень высокая пожарная опасность.
В этот день произошли множество значимых для истории событий.
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