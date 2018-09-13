Главная Новости Криминал и происшествия Харьковские таможенники пресекли попытку перемещения почти полсотни Iphone вне таможенного контроля
13.09.2018  11:17   

Харьковские таможенники пресекли попытку перемещения почти полсотни Iphone вне таможенного контроля

Не успели закончиться обсуждения новых моделей IPhone, которые были представлены накануне, а харьковские таможенники уже пресекли попытку перемещения таких телефонов вне таможенного контроля на таможенном посту «Щербаковка».


// ГФС

Сегодня утром гражданка Украины, которая направлялась из России в Украину пешим ходом, пыталась перенести на себе 49 айфонов. Изобретательная женщина как тайник использовала вторую юбку под основной одеждой, в которой были нашиты 2 накладных кармана. Как пояснила гражданка, она перемещала телефоны по просьбе других лиц.

Относительно правонарушителя составлен протокол о нарушении таможенных правил по части 1 статьи 483 Таможенного кодекса Украины.

Следует отметить, что согласно действующему законодательству Украины, без обязательного письменного декларирования и уплаты таможенных платежей через границу Украины разрешается перемещать 2 мобильных телефона.

Источник:   ГФС
 Тэги:  телефон, контрабанда, харьков, таможния
 
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