Харьковские таможенники пресекли попытку перемещения почти полсотни Iphone вне таможенного контроля

Не успели закончиться обсуждения новых моделей IPhone, которые были представлены накануне, а харьковские таможенники уже пресекли попытку перемещения таких телефонов вне таможенного контроля на таможенном посту «Щербаковка».
Сегодня утром гражданка Украины, которая направлялась из России в Украину пешим ходом, пыталась перенести на себе 49 айфонов. Изобретательная женщина как тайник использовала вторую юбку под основной одеждой, в которой были нашиты 2 накладных кармана. Как пояснила гражданка, она перемещала телефоны по просьбе других лиц.
Относительно правонарушителя составлен протокол о нарушении таможенных правил по части 1 статьи 483 Таможенного кодекса Украины.
Следует отметить, что согласно действующему законодательству Украины, без обязательного письменного декларирования и уплаты таможенных платежей через границу Украины разрешается перемещать 2 мобильных телефона.
Попробуйте не разбрасываться по пустякам, сосредоточившись на одной, самой важной задаче. То, что вам казалось невозможным, может решиться как по волшебству.
Погода в Харькове порадует нас безоблачным утром, но уже в середине дня она изменится и будет пасмурной до самого вечера. Без осадков. По прежнему сохраняется высокая пожарная опасность.
13.09.1899 г. в «Харьковских Губернских Ведомостях» появилось сообщение об освящении Фруктовых рядов. Харьковские торговые ряды ознаменовали целую эпоху, отголоски которой остались в памяти харьковчан и на старых фото.
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