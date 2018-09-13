Харьковские копы спасли от смерти жительницу Черкасс (ФОТО)

Состоятельную даму решил убить любовник.
Как сообщзает ГУ Нацполиции, в начале сентября в ходе проведения практического этапа операции «Оружие и взрывчатка» харьковские правоохранители получили информацию о том, что неизвестный с помощью электронной почты подыскивает сообщника для совершения убийства женщины, с которой у него сложились близкие отношения. Злоумышленник намеревался избавиться от нее, чтобы завладеть денежными средствами и другими ценностями.
По данному факту следователи СУ ГУНП в Харьковской области открыли уголовное производство по ч.1 ст. 14, ч.2 ст. 115 (подготовка к умышленному убийству) Уголовного кодекса Украины.
При разработке оперативной информации полицейские установили личность женщины. Ею оказалась 44-летняя жительница города Черкассы. Потенциальная жертва имела свой бизнес, владела несколькими стоматологическими кабинетами в городе, была материально хорошо обеспечена.
Работники уголовного розыска установили личность, которая подыскивала подельника для совершения убийства. Во время проведения оперативной комбинации полицейские узнали о его преступных намерениях - план убийства и его детали. Весь этот процесс они тщательно задокументировали.
12 сентября около 20:15 в результате совместных действий сотрудников Департамента уголовного розыска Нацполиции, оперативников и следователей харьковской полиции, спецназа харьковского «КОРД» при поддержке коллег-черкасчан под процессуальным руководством прокуратуры Харьковской области при попытке убийства 44-летней женщины был задержан 26-летний житель Черкасс. Полицейские обнаружили и изъяли у него пневматический пистолет «Форт», резиновые перчатки, бахилы, пластиковые хомуты и скотч для фиксации конечностей, которые он заранее приготовил для совершения преступления.
Злоумышленник задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Продолжаются следственные действия, направленные на документирование преступной деятельности и задержанию лиц, причастных к совершению данного преступления. Задержанному грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.
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