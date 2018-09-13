Главная Новости Криминал и происшествия Прокуратура обнаружила 2 тонны контрафактного табака для кальянов (ФОТО)
13.09.2018  15:58   

Прокуратура обнаружила 2 тонны контрафактного табака для кальянов (ФОТО)

Кальянщики понесли очередную потерю. Под процессуальным руководством прокуратуры области, работники УЗЭ совместно с Оперативным управлением ГУ ГФС в области обнаружили сбыт подакцизного товара, который реализовывался без обязательной налоговой оплаты.


//khar.gp.gov.ua/ua/news

По информации начальника отдела прокуратуры области Артура Оганнисяна, 12 сентября этого года в рамках уголовного производства проведен ряд санкционированных судом обысков нескольких складов и магазинов в г. Харькове. В ходе проведения следственных действий обнаружено около 2 тонн табака для кальянов без маркировки акцизного налога, что свидетельствует о его незаконном производстве.

По предварительным данным, сумма товара составляет около 7 млн. грн.

Сейчас готовится ходатайство в суд о наложении ареста на изъятое имущество.

По результатам проведенных обысков начато досудебное расследование по ч. 1 ст. 204 УК Украины (незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров).

Следственные действия продолжаются.

 

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  кальян, табак, харьков, контрабанда, сбыт, акциз, следствие
 
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