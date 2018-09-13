Прокуратура обнаружила 2 тонны контрафактного табака для кальянов (ФОТО)

Кальянщики понесли очередную потерю. Под процессуальным руководством прокуратуры области, работники УЗЭ совместно с Оперативным управлением ГУ ГФС в области обнаружили сбыт подакцизного товара, который реализовывался без обязательной налоговой оплаты.
По информации начальника отдела прокуратуры области Артура Оганнисяна, 12 сентября этого года в рамках уголовного производства проведен ряд санкционированных судом обысков нескольких складов и магазинов в г. Харькове. В ходе проведения следственных действий обнаружено около 2 тонн табака для кальянов без маркировки акцизного налога, что свидетельствует о его незаконном производстве.
По предварительным данным, сумма товара составляет около 7 млн. грн.
Сейчас готовится ходатайство в суд о наложении ареста на изъятое имущество.
По результатам проведенных обысков начато досудебное расследование по ч. 1 ст. 204 УК Украины (незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров).
Следственные действия продолжаются.
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Погода в Харькове порадует нас безоблачным утром, но уже в середине дня она изменится и будет пасмурной до самого вечера. Без осадков. По прежнему сохраняется высокая пожарная опасность.
13.09.1899 г. в «Харьковских Губернских Ведомостях» появилось сообщение об освящении Фруктовых рядов. Харьковские торговые ряды ознаменовали целую эпоху, отголоски которой остались в памяти харьковчан и на старых фото.
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