13.09.2018 15:58

Прокуратура обнаружила 2 тонны контрафактного табака для кальянов (ФОТО)

Кальянщики понесли очередную потерю. Под процессуальным руководством прокуратуры области, работники УЗЭ совместно с Оперативным управлением ГУ ГФС в области обнаружили сбыт подакцизного товара, который реализовывался без обязательной налоговой оплаты.



//khar.gp.gov.ua/ua/news

По информации начальника отдела прокуратуры области Артура Оганнисяна, 12 сентября этого года в рамках уголовного производства проведен ряд санкционированных судом обысков нескольких складов и магазинов в г. Харькове. В ходе проведения следственных действий обнаружено около 2 тонн табака для кальянов без маркировки акцизного налога, что свидетельствует о его незаконном производстве.

По предварительным данным, сумма товара составляет около 7 млн. грн.

Сейчас готовится ходатайство в суд о наложении ареста на изъятое имущество.

По результатам проведенных обысков начато досудебное расследование по ч. 1 ст. 204 УК Украины (незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров).

Следственные действия продолжаются.