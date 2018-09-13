13.09.2018 16:21

«Черный Четверг 13-тое» - в модном торговом центре прошел необычный тренинг (ФОТО)

«Не учите меня жить – научите не паниковать!» - под таким лозунгом харьковские спасатели провели практические тренировки в торгово-развлекательном центре «Караван» в Киевском районе.



//kharkiv.dsns.gov.ua/ua/Ostanni-novini

В своих комментариях к прошедшему тренингу на официальной странице ГСЧС, спасатели подчеркнули, что «в случае возникновения любой чрезвычайной ситуации людей охватывает паника, неконтролируемый страх и растерянность. В таких ситуациях многие теряют контроль над собой, а это иногда даже опаснее, чем сама чрезвычайная ситуация, создавшая проблему. И только решительные действия персонала учреждений, их умение реагировать в критических ситуациях и правильная организация эвакуационных мероприятий может уберечь от непоправимых последствий».

Одно из звеньев постоянной работы спасателей - профилактика.

Поэтому ГСЧС-никы регулярно, согласно подготовленных заранее планов, проводят различные тренировки и отработки.

13 сентября на территории торгово-развлекательного центра «Караван», расположенном на Героев Труда, прошли специальные тренировки.

В основном они были направлены на отработку действий работников учреждения в условиях возникновения чрезвычайных ситуаций.

По легенде, в помещении ТРЦ возник пожар, повлекший сильное задымление. Поэтому ответственные за противопожарное состояние и работники должны были организовать эвакуацию посетителей и вызвать спасателей.

По сигналу «Тревога» были отработаны поставленные задачи.

На момент прибытия пожарных существовала вероятность, что в одном из торговых залов останутся люди, поэтому спасатели организовали разведку и потушили условный пожар.

После практических отработок участники обсудили проблемные моменты и усовершенствовали план действий персонала по реагированию на чрезвычайные ситуации.