«Черный Четверг 13-тое» - в модном торговом центре прошел необычный тренинг (ФОТО)

«Не учите меня жить – научите не паниковать!» - под таким лозунгом харьковские спасатели провели практические тренировки в торгово-развлекательном центре «Караван» в Киевском районе.
В своих комментариях к прошедшему тренингу на официальной странице ГСЧС, спасатели подчеркнули, что «в случае возникновения любой чрезвычайной ситуации людей охватывает паника, неконтролируемый страх и растерянность. В таких ситуациях многие теряют контроль над собой, а это иногда даже опаснее, чем сама чрезвычайная ситуация, создавшая проблему. И только решительные действия персонала учреждений, их умение реагировать в критических ситуациях и правильная организация эвакуационных мероприятий может уберечь от непоправимых последствий».
Одно из звеньев постоянной работы спасателей - профилактика.
Поэтому ГСЧС-никы регулярно, согласно подготовленных заранее планов, проводят различные тренировки и отработки.
13 сентября на территории торгово-развлекательного центра «Караван», расположенном на Героев Труда, прошли специальные тренировки.
В основном они были направлены на отработку действий работников учреждения в условиях возникновения чрезвычайных ситуаций.
По легенде, в помещении ТРЦ возник пожар, повлекший сильное задымление. Поэтому ответственные за противопожарное состояние и работники должны были организовать эвакуацию посетителей и вызвать спасателей.
По сигналу «Тревога» были отработаны поставленные задачи.
На момент прибытия пожарных существовала вероятность, что в одном из торговых залов останутся люди, поэтому спасатели организовали разведку и потушили условный пожар.
После практических отработок участники обсудили проблемные моменты и усовершенствовали план действий персонала по реагированию на чрезвычайные ситуации.
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