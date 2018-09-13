13.09.2018 16:55

«Дежурное» минирование суда (ФОТО)

В Харькове неизвестный сделал ложное сообщение о закладке взрывчатки в админздания районного суда.



//hk.npu.gov.ua/news

Эксперты осмотрели 1 130 кв. метров помещений, 1 000 кв. метров прилегающей территории, эвакуировали 40 граждан. Никаких взрывчатых веществ не обнаружено.

Сообщение о якобы заложенной взрывчатке в здании Фрунзенского районного суда города Харькова, расположенного на бульваре Богдана Хмельницкого, поступило в полицию сегодня около 11:10.

Для проверки информации на место выехала следственно-оперативная группа и эксперты взрыво-технического управления. Никаких опасных предметов полицейские не обнаружили.

Принимаются меры по установлению лица, сделавшего ложное сообщение о минировании.