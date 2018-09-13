«Дежурное» минирование суда (ФОТО)

В Харькове неизвестный сделал ложное сообщение о закладке взрывчатки в админздания районного суда.
Эксперты осмотрели 1 130 кв. метров помещений, 1 000 кв. метров прилегающей территории, эвакуировали 40 граждан. Никаких взрывчатых веществ не обнаружено.
Сообщение о якобы заложенной взрывчатке в здании Фрунзенского районного суда города Харькова, расположенного на бульваре Богдана Хмельницкого, поступило в полицию сегодня около 11:10.
Для проверки информации на место выехала следственно-оперативная группа и эксперты взрыво-технического управления. Никаких опасных предметов полицейские не обнаружили.
Принимаются меры по установлению лица, сделавшего ложное сообщение о минировании.
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