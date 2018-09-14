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14.09.2018  08:30   

Вчерашняя перестрелка возле метро "Завод имени Малышева" - есть погибший

13 сентября, днем произошла стрельба в районе станции метро "Завод имени Малышева". На парковке в районе станции метро "Завод имени Малышева" при задержании погиб человек.


//kh.vgorode.ua/news/sobytyia

Об этом сообщает UA:Харків, ссылаясь на источники в правоохранительных органах.

По информации издания, работники СБУ задерживали двух подозреваемых в вымогательстве денег с предпринимателей. Один из них был задержан, другой сопротивлялся — попытался применить боевую гранату, но был застрелен сотрудником СБУ. Силовики не пострадали.

По данным следствия, участники банды нападали на стройплощадки, уничтожали имущество, избивали строителей и блокировали их работу. За прекращение таких действий требовали с бизнесменов деньги.

У одного из предпринимателей требовали 30 000 долларов. Силовики задерживали двух организаторов банды во время передачи денег. Один из мужчин пытался сопротивляться и угрожал боевой гранатой. Силовики открыли огонь. Подозреваемый получил ранения и скончался в больнице. Дело расследуется по статье «вымогательство». Следственные действия продолжаются.

Погибший служил в воинской части Нацгвардии, но был уволен 26 января нынешнего года. После этого он возглавлял организацию ветеранов АТО в одном из районов Харькова, пишет NewsRoom. Предварительно, парню было 23 года.

Первоначально о стрельбе на выходе из кафе супермаркета "Рост" сообщили очевидцы. Vgorode обратился в пресс-службу Нацполиции, однако происшествие не прокомментировали, перенаправив в СБУ. Там обещали предоставить информацию позже.

Тэги:  перестрелка, погибший, харьков, граната, рекет, гвардеец, ветеран ато
 
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