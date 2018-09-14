Вчерашняя перестрелка возле метро "Завод имени Малышева" - есть погибший

13 сентября, днем произошла стрельба в районе станции метро "Завод имени Малышева". На парковке в районе станции метро "Завод имени Малышева" при задержании погиб человек.
Об этом сообщает
По информации издания, работники СБУ задерживали двух подозреваемых в вымогательстве денег с предпринимателей. Один из них был задержан, другой сопротивлялся — попытался применить боевую гранату, но был застрелен сотрудником СБУ. Силовики не пострадали.
По данным следствия, участники банды нападали на стройплощадки, уничтожали имущество, избивали строителей и блокировали их работу. За прекращение таких действий требовали с бизнесменов деньги.
У одного из предпринимателей требовали 30 000 долларов. Силовики задерживали двух организаторов банды во время передачи денег. Один из мужчин пытался сопротивляться и угрожал боевой гранатой. Силовики открыли огонь. Подозреваемый получил ранения и скончался в больнице. Дело расследуется по статье «вымогательство». Следственные действия продолжаются.
Погибший служил в воинской части Нацгвардии, но был уволен 26 января нынешнего года. После этого он возглавлял организацию ветеранов АТО в одном из районов Харькова, пишет
Первоначально о стрельбе на выходе из кафе супермаркета "Рост" сообщили очевидцы. Vgorode обратился в пресс-службу Нацполиции, однако происшествие не прокомментировали, перенаправив в СБУ. Там обещали предоставить информацию позже.
Звезды наделяют повышенной работоспособностью, позволяющей при желании горы свернуть. Единственное «но»: чувство юмора у многих обещает быть на нуле.
На протяжении всего дня погода в Харькове будет пасмурной. Без осадков. Сохраняется высокая пожароопасность. Утром слабые магнитные бури.
День считается счастливым. В этот день советуют в народе справлять новоселье. "Семин день — счастливое новоселье". В этот же день начиналось «Бабье лето». 14.09.39 день впервые поднялся в воздух первый вертолет нашего земляка Сикорского.
влажн.:
давл.:
ветер: