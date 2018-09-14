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14.09.2018  09:25   

Перестрелка в районе станции метро «Завод имени Малышева» (ОБНОВЛЕНО)

В Харькове стали известны имена застреленного и раненого АТО-вцев, которых подозревают в рэкете. Об этом корреспонденту Depo.Харкiв сообщил информированный источник в правоохранительных органах Харьковской области.


kh.depo.ua/ukr/kh/

По сведениям собеседника агентства, правоохранители задержали председателя Союза ветеранов АТО города Харькова Дениса Семенюка.

В результате огнестрельного ранения во время операции по задержанию подозреваемых погиб Алексей Литовченко.

Сотрудники СБ Украины задокументировали, что у одного из застройщиков злоумышленники требовали 30 тыс. долл. за не препятствование его законной хозяйственной деятельности. Правоохранители задержали в Харькове двух организаторов группировки при передаче последней части неправомерной выгоды в размере 20 тыс. долл.

 

 

Тэги:  ветеран, рекет, харьков, сбу граната, доллар
 
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