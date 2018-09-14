Перестрелка в районе станции метро «Завод имени Малышева» (ОБНОВЛЕНО)

В Харькове стали известны имена застреленного и раненого АТО-вцев, которых подозревают в рэкете. Об этом корреспонденту Depo.Харкiв сообщил информированный источник в правоохранительных органах Харьковской области.
По сведениям собеседника агентства, правоохранители задержали председателя Союза ветеранов АТО города Харькова Дениса Семенюка.
В результате огнестрельного ранения во время операции по задержанию подозреваемых погиб Алексей Литовченко.
Сотрудники СБ Украины задокументировали, что у одного из застройщиков злоумышленники требовали 30 тыс. долл. за не препятствование его законной хозяйственной деятельности. Правоохранители задержали в Харькове двух организаторов группировки при передаче последней части неправомерной выгоды в размере 20 тыс. долл.
Звезды наделяют повышенной работоспособностью, позволяющей при желании горы свернуть. Единственное «но»: чувство юмора у многих обещает быть на нуле.
На протяжении всего дня погода в Харькове будет пасмурной. Без осадков. Сохраняется высокая пожароопасность. Утром слабые магнитные бури.
День считается счастливым. В этот день советуют в народе справлять новоселье. "Семин день — счастливое новоселье". В этот же день начиналось «Бабье лето». 14.09.39 день впервые поднялся в воздух первый вертолет нашего земляка Сикорского.
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