Главная Новости Криминал и происшествия Медработника колонии уличили в сбыте наркотиков осужденным (ФОТО)
14.09.2018  11:08   

Медработника колонии уличили в сбыте наркотиков осужденным (ФОТО)

Работники прокуратуры области совместно с сотрудниками УСБУ в области и оперативного подразделения Диканевской исправительной колонии разоблачили медицинского работника исправительного учреждения, который сбывал наркотические средства осужденным.


// Facebook

По словам начальника управления прокуратуры области Сергея Перепела, 24-летнего мужчину разоблачили «на горячем» в кабинете медицинской части колонии во время передачи наркотиков лицу, отбывающему наказание.

Досудебное расследование проводится по ч. 2 ст. 307 УК Украины (сбыт наркотических средств в местах лишения свободы).

По данным следствия, пока известно как минимум о 2 эпизодах сбыта наркотиков медработником. При личном обыске у мужчины обнаружили деньги, полученные от осужденного за «товар».

Сейчас досудебное расследование продолжается. Устанавливаются все обстоятельства дела. Изъятое вещество направлено на экспертизу.

 

Тэги:  торговля, наркотики, харьков, прокуратура
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
30.07 Криминал и происшествия По фактам торговли людьми с начала года полицией открыто 25 уголовных производств 30.07 Общество Почти треть жертв торговли людьми являются несовершеннолетними, - UNICEF 27.07 Медицина В Харькове торжественно поздравили сотрудников торговли
 
 

Видео

Часть прокуроров в деле Кернеса систематически не являлись на последние заседания, потому что за четвертый год рассмотрения дела так и не выучили его
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2018 Городской Дозор
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 