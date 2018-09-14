14.09.2018 11:08

Медработника колонии уличили в сбыте наркотиков осужденным (ФОТО)

Работники прокуратуры области совместно с сотрудниками УСБУ в области и оперативного подразделения Диканевской исправительной колонии разоблачили медицинского работника исправительного учреждения, который сбывал наркотические средства осужденным.



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По словам начальника управления прокуратуры области Сергея Перепела, 24-летнего мужчину разоблачили «на горячем» в кабинете медицинской части колонии во время передачи наркотиков лицу, отбывающему наказание.

Досудебное расследование проводится по ч. 2 ст. 307 УК Украины (сбыт наркотических средств в местах лишения свободы).

По данным следствия, пока известно как минимум о 2 эпизодах сбыта наркотиков медработником. При личном обыске у мужчины обнаружили деньги, полученные от осужденного за «товар».

Сейчас досудебное расследование продолжается. Устанавливаются все обстоятельства дела. Изъятое вещество направлено на экспертизу.