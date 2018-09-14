Медработника колонии уличили в сбыте наркотиков осужденным (ФОТО)

Работники прокуратуры области совместно с сотрудниками УСБУ в области и оперативного подразделения Диканевской исправительной колонии разоблачили медицинского работника исправительного учреждения, который сбывал наркотические средства осужденным.
По словам начальника управления прокуратуры области Сергея Перепела, 24-летнего мужчину разоблачили «на горячем» в кабинете медицинской части колонии во время передачи наркотиков лицу, отбывающему наказание.
Досудебное расследование проводится по ч. 2 ст. 307 УК Украины (сбыт наркотических средств в местах лишения свободы).
По данным следствия, пока известно как минимум о 2 эпизодах сбыта наркотиков медработником. При личном обыске у мужчины обнаружили деньги, полученные от осужденного за «товар».
Сейчас досудебное расследование продолжается. Устанавливаются все обстоятельства дела. Изъятое вещество направлено на экспертизу.
Звезды наделяют повышенной работоспособностью, позволяющей при желании горы свернуть. Единственное «но»: чувство юмора у многих обещает быть на нуле.
На протяжении всего дня погода в Харькове будет пасмурной. Без осадков. Сохраняется высокая пожароопасность. Утром слабые магнитные бури.
День считается счастливым. В этот день советуют в народе справлять новоселье. "Семин день — счастливое новоселье". В этот же день начиналось «Бабье лето». 14.09.39 день впервые поднялся в воздух первый вертолет нашего земляка Сикорского.
влажн.:
давл.:
ветер: