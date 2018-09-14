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14.09.2018  12:32   

Стрельба под Харьковом: нападавшие на элеватор отправлены за решетку (ФОТО)

Сегодня в Харькове продолжатся заседания суда.


hk.npu.gov.ua

Как сообщает ГУ Нацполиции, 13 сентября 2018 года Киевский районный суд Харькова избрал меру пресечения 15 лицам, которые были задержаны за стрельбу на элеваторе в Змиевском районе Харьковской области.

Они арестованы на 60 суток без права внесения залога. Сегодня суд продолжит избирать меру пресечения еще 7 подозреваемым, которые являются фигурантами уголовного производства, открытого по ч. 4 ст. 296 ( "хулиганство") Уголовного кодекса Украины.

Сегодня судебные заседания продолжатся по избранию меры пресечения другим фигурантам уголовного производства.

Напомним, что в результате событий на элеваторе в Змиевском районе пострадали семь человек, в том числе - один работник полиции. Для урегулирования ситуации полицейским пришлось привлечь силы спецподразделений «КОРД», батальона полиции особого назначения и спецбатальона патрульной службы «Харьков». Расследование этого инцидента продолжается по четырем статьям Уголовного кодекса Украины.

Источник:   ГУ Национальной полиции
 Тэги:  стрельба, драка, харьков, занки, элеватор, хулиганство, суд
 
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