Стрельба под Харьковом: нападавшие на элеватор отправлены за решетку (ФОТО)

Сегодня в Харькове продолжатся заседания суда.
Как сообщает ГУ Нацполиции, 13 сентября 2018 года Киевский районный суд Харькова избрал меру пресечения 15 лицам, которые были задержаны за стрельбу на элеваторе в Змиевском районе Харьковской области.
Они арестованы на 60 суток без права внесения залога. Сегодня суд продолжит избирать меру пресечения еще 7 подозреваемым, которые являются фигурантами уголовного производства, открытого по ч. 4 ст. 296 ( "хулиганство") Уголовного кодекса Украины.
Сегодня судебные заседания продолжатся по избранию меры пресечения другим фигурантам уголовного производства.
Напомним, что в результате событий на элеваторе в Змиевском районе пострадали семь человек, в том числе - один работник полиции. Для урегулирования ситуации полицейским пришлось привлечь силы спецподразделений «КОРД», батальона полиции особого назначения и спецбатальона патрульной службы «Харьков». Расследование этого инцидента продолжается по четырем статьям Уголовного кодекса Украины.
Звезды наделяют повышенной работоспособностью, позволяющей при желании горы свернуть. Единственное «но»: чувство юмора у многих обещает быть на нуле.
На протяжении всего дня погода в Харькове будет пасмурной. Без осадков. Сохраняется высокая пожароопасность. Утром слабые магнитные бури.
День считается счастливым. В этот день советуют в народе справлять новоселье. "Семин день — счастливое новоселье". В этот же день начиналось «Бабье лето». 14.09.39 день впервые поднялся в воздух первый вертолет нашего земляка Сикорского.
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