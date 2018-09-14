Пропавшая в Кременчуге женщина может быть в Харькове (ФОТО)

Женщина, возможно, воспитывалась в Первой столице.
Как сообщает ГУ Нацполиции Харьковской области, их коллеги из Полтавы устанавливают личность женщины, пропавшей в Кременчуге.
Отделением полиции № 1 Кременчугского отдела полиции устанавливается местонахождение неизвестной женщины, которая в апреле этого года ушла из временного места жительства в Кременчуге и с тех пор место ее пребывания не установлено.
Приметы женщины: на вид 30-35 лет, рост 160-167см, худощавого телосложения, волосы светлые крашеные, нос «курносый», глаза светлые.
Предыдущее место проживания разыскиваемой не установлено. По имеющейся информации, женщина в детстве могла воспитываться в одном из домов-интернатов Днепропетровской, Харьковской или Киевской областей.
Разыскиваемая может представляться разными именами, одно из которых - Акулова (Колесникова) Лариса Юрьевна.
Если вы узнали женщину, изображенную на фотографии, или вам известно ее местонахождение или другие обстоятельства, какие помогли бы следствию и оперативникам в розыске женщины, просьба сообщить об этом в отделение полиции № 1 Кременчугского отдела полиции или по телефонам: (0536) 76-75 -58 (дежурная часть), (0536) 767570, 0974518893 (сектор криминальной полиции), или «102».
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День считается счастливым. В этот день советуют в народе справлять новоселье. "Семин день — счастливое новоселье". В этот же день начиналось «Бабье лето». 14.09.39 день впервые поднялся в воздух первый вертолет нашего земляка Сикорского.
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