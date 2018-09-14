Главная Новости Криминал и происшествия Пропавшая в Кременчуге женщина может быть в Харькове (ФОТО)
14.09.2018  13:16   

Пропавшая в Кременчуге женщина может быть в Харькове (ФОТО)

Женщина, возможно, воспитывалась в Первой столице.


hk.npu.gov.ua

Как сообщает ГУ Нацполиции Харьковской области, их коллеги из Полтавы устанавливают личность женщины, пропавшей в Кременчуге.

Отделением полиции № 1 Кременчугского отдела полиции устанавливается местонахождение неизвестной женщины, которая в апреле этого года ушла из временного места жительства в Кременчуге и с тех пор место ее пребывания не установлено.

Приметы женщины: на вид 30-35 лет, рост 160-167см, худощавого телосложения, волосы светлые крашеные, нос «курносый», глаза светлые.

Предыдущее место проживания разыскиваемой не установлено.  По имеющейся информации, женщина в детстве могла воспитываться в одном из домов-интернатов Днепропетровской, Харьковской или Киевской областей.

 Разыскиваемая может представляться разными именами, одно из которых - Акулова (Колесникова) Лариса Юрьевна.

 Если вы узнали женщину, изображенную на фотографии, или вам известно ее местонахождение или другие обстоятельства, какие помогли бы следствию и оперативникам в розыске женщины, просьба сообщить об этом в отделение полиции № 1 Кременчугского отдела полиции или по телефонам: (0536) 76-75  -58 (дежурная часть), (0536) 767570, 0974518893 (сектор криминальной полиции), или «102».

Источник:   ГУ Национальной полиции
 Тэги:  пропала женщина, харьков, кременчуг
 
Версия для печати
 

Видео

Часть прокуроров в деле Кернеса систематически не являлись на последние заседания, потому что за четвертый год рассмотрения дела так и не выучили его
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2018 Городской Дозор
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 