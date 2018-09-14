Велосипедист не заметил автомобиль «Toyota» и врезался в него

Всего за сутки произошло 40 аварий.
Как сообщает ГУ Нацполиции, сегодня, 14 сентября, утром, около 8:55 в Чугуевском районе возле остановки «Минутка» 46-летний велосипедист, двигаясь на большой скорости, не заметил автомобиль «Toyota», который был припаркован на обочине с включенными габаритными огнями, и допустил с ним столкновение. В результате происшествия водитель двухколесного транспорта был доставлен в больницу с ушибами, ссадинами и возможной закрытой черепно-мозговой травмой.
Следователями решается вопрос об открытии уголовного производства и квалификации события по Уголовному кодексу Украины. Все обстоятельства выясняются.
Следует отметить, что благодаря тому, что велосипедист был хорошо экипирован, это спасло ему жизнь.
Справка. За минувшие сутки работниками патрульной полиции Харьковской области вынесено 382 постановления за нарушение Правил дорожного движения.
За управление в нетрезвом виде составлено 7 административных протоколов по ст. 130 (управление транспортными средствами или судами лицами, находящимися в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения или под воздействием лекарственных препаратов, снижающих их внимание и скорость реакции) Кодекса Украины об административных правонарушениях.
Звезды наделяют повышенной работоспособностью, позволяющей при желании горы свернуть. Единственное «но»: чувство юмора у многих обещает быть на нуле.
На протяжении всего дня погода в Харькове будет пасмурной. Без осадков. Сохраняется высокая пожароопасность. Утром слабые магнитные бури.
День считается счастливым. В этот день советуют в народе справлять новоселье. "Семин день — счастливое новоселье". В этот же день начиналось «Бабье лето». 14.09.39 день впервые поднялся в воздух первый вертолет нашего земляка Сикорского.
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