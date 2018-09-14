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14.09.2018  14:07   

З года за 4 мобильника получит псевдополицейский

Прокуратура утвердила обвинение мошеннику, который под видом полицейского выманивал телефоны у школьников.


http://sobitie.com.ua/novosti-kriminal

Харьковская местная прокуратура № 1 направила в Ленинский районный суд г. Харькова обвинительный акт в отношении ранее судимого 33-летнего мужчину по ч. 2 ст. 190 и ч. 1 ст. 353 УК Украины (мошенничество, совершенное повторно и самовольное присвоение властных полномочий).

По информации руководителя местной прокуратуры Екатерины Шевцовой, когда начался учебный год, злоумышленник наблюдал за учениками одной из гимназий в Холодногорском районе, а также соседней детской спортивной школы. В качестве жертв мошенник выбирал себе школьников, которые шли по улице без сопровождения взрослых. Мужчина представлялся детям сотрудником полиции и просил предоставить телефоны якобы для проверки на принадлежность к контрабандной продукции. После этого он имитировал проверку гаджета. Затем под надуманным предлогом оставлял телефон себе, говоря детям, что забрать его теперь могут только родители в райотделе. Жертвами мошенника стали 4 школьника в возрасте от 11 до 13 лет. Максимальная санкция статей предусматривает 3 года лишения свободы - сообщила пресс-служба прокуратуры Харьковской области

Источник:   пресс-служба прокуратуры Харьковской области
 Тэги:  прокуратура, мобильный, кража, харьков, полиция, школьники
 
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