14.09.2018 15:19

Полицейский-вымогатель пытался нажиться на харьковчанине

Начато служебное расследование.



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Как сообщает ГУ Нацполиции, 13 сентября в полицию обратился 35-летний гражданин, который сообщил, что работники Московского отдела требовали у него деньги за непривлечение к уголовной ответственности его знакомого.



В настоящее время соответствующей проверкой установлено, что 13 сентября двое сотрудников полиции, которые находились вне службы, в вечернее время заметили на улице Сахалинской возле одного из жилых домов группу лиц, которые рылись в земле. Полицейские сделали вывод, что эти лица могут быть причастны к распространению наркотических средств путем так называемых «закладок». Они подошли к молодым мужчинам, чтобы разобраться в ситуации. Во время проведения поверхностной проверки запрещенных вещей у вышеуказанных лиц обнаружено не было.



Однако позже при осмотре прилегающей территории работники следственно-оперативной группы Московского отдела полиции обнаружили и изъяли два полимерных пакета с веществом похожим на наркотическое.



Один из парней позвонил своему знакомому и пригласил его приехать по указанному адресу.



Согласно объяснениям заявителя установлено, что когда он прибыл на место происшествия, полицейские вымогали у него деньги за положительное урегулирования ситуации. 35-летний гражданин утверждает, что положил денежные средства в сумме 1000 гривен в блокнот и передал его старшему сержанту полиции. Все действия он зафиксировал на видеокамеру. Мужчина сообщил, что готов предоставить видеозаписи полиции.



Сейчас работники инспекции по личному составу изучают все материалы в рамках проведения служебного расследования. В случае доказательства вины полицейские будут привлечены к ответственности.