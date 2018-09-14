14.09.2018 16:47

Пригород Харькова заволокло дымом (ФОТО)

Под седым покровом Изюм.



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Как сообщают социальные сети, под Харьковом некоторые местности заволокло дымом.



Так, жители Изюма жалуются на то, что город в дыму.

Люди размещают фото задымленных окрестностей.

По их словам, из-за дыма в городе даже тяжело дышать.