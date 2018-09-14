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14.09.2018  16:47   

Пригород Харькова заволокло дымом (ФОТО)

Под седым покровом Изюм.


//facebook

Как сообщают социальные сети, под Харьковом некоторые местности заволокло дымом.

Так, жители Изюма жалуются на то, что город в дыму.

Люди размещают фото задымленных окрестностей.

По их словам, из-за дыма в городе даже тяжело дышать.

Тэги:  дым, харьков, изюм
 
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