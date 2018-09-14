Пригород Харькова заволокло дымом (ФОТО)

Под седым покровом Изюм.
Как сообщают социальные сети, под Харьковом некоторые местности заволокло дымом.
Так, жители Изюма жалуются на то, что город в дыму.
Люди размещают фото задымленных окрестностей.
По их словам, из-за дыма в городе даже тяжело дышать.
Звезды наделяют повышенной работоспособностью, позволяющей при желании горы свернуть. Единственное «но»: чувство юмора у многих обещает быть на нуле.
На протяжении всего дня погода в Харькове будет пасмурной. Без осадков. Сохраняется высокая пожароопасность. Утром слабые магнитные бури.
День считается счастливым. В этот день советуют в народе справлять новоселье. "Семин день — счастливое новоселье". В этот же день начиналось «Бабье лето». 14.09.39 день впервые поднялся в воздух первый вертолет нашего земляка Сикорского.
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