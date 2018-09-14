Кровь на мостовой: автомобиль врезался в остановку со стоявшими на ней людьми (ФОТО)

Водитель не справился с управлением.
Как сообщает ГУ Нацполиции, авария произошла сеголня, 14 сентября, около 15.45 в поселке Васищево.
По предварительным данным, 41-летний водитель автомобиля «Volkswagen» двигался со стороны города Харькова по трассе «Харьков-Змиев-Балаклея-Гороховатка».
По дороге он не справился с управлением, съехал с проезжей части и въехал в остановку общественного транспорта.
В результате аварии на месте происшествия погибла 42-летняя женщина.
Также пострадали две женщины, 53 и 49 лет.
Сейчас врачи оказывают пострадавшим медицинскую помощь, диагнозы уточняются.
На месте аварии работает следственно-оперативная группа. Решается вопрос о квалификации события согласно Уголовного кодекса Украины. Все обстоятельства устанавливаются.
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