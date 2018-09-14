Главная Новости Криминал и происшествия Кровь на мостовой: автомобиль врезался в остановку со стоявшими на ней людьми (ФОТО)
14.09.2018  17:16   

Кровь на мостовой: автомобиль врезался в остановку со стоявшими на ней людьми (ФОТО)

Водитель не справился с управлением.


hk.npu.gov.ua

Как сообщает ГУ Нацполиции, авария произошла сеголня, 14 сентября, около 15.45 в поселке Васищево.

По предварительным данным, 41-летний водитель автомобиля «Volkswagen» двигался со стороны города Харькова по трассе «Харьков-Змиев-Балаклея-Гороховатка».

По дороге он не справился с управлением, съехал с проезжей части и въехал в остановку общественного транспорта.

В результате аварии на месте происшествия погибла 42-летняя женщина.

Также пострадали две женщины, 53 и 49 лет.

Сейчас врачи оказывают пострадавшим медицинскую помощь, диагнозы уточняются.

На месте аварии работает следственно-оперативная группа. Решается вопрос о квалификации события согласно Уголовного кодекса Украины. Все обстоятельства устанавливаются.

Источник:   ГУ Национальной полиции
 Тэги:  дтп, харьков, врезался в остановку
 
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