14.09.2018 18:16

Маски-шоу в Харькове: спецподразделение КОРД задержало грабителя из России

Луганские оперативники и спецназовцы КОРДа задержали в Харькове гражданина РФ, подозреваемого в разбойном нападении.



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Как сообщает Интерфакс Украина, "Подозреваемый задержан в порядке ст. 208 УПК Украины, решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Продолжается досудебное следствие в рамках уголовного производства по ч. 3 ст. 187 УК Украины "Разбой", - сообщает отдел коммуникации ГУ Нацполиции Украины в Луганской области.



В июле текущего года в Троицкий отдел полиции обратилась 38-летняя жительница с.Сиротино, сообщившая, что днем, когда дома была только бабушка с внуком, в помещение ворвались двое мужчин в масках с оружием. Они связали пожилую женщину и ребенка и, угрожая застрелить внука, заставили женщину показать, где семья хранит деньги и ювелирные изделия. Забрав их, нападавшие скрылись с места преступления на угнанном мотоцикле.



Полицейским удалось установить, что нападение совершили двое граждан РФ, один из которых находится в международном розыске за совершение тяжкого преступления. Через некоторое время правоохранители получили оперативную информацию, что один из разбойников может скрываться в Харькове, используя поддельные документы.



Для отслеживания и задержания преступника была сформирована специальная группа из числа сотрудников Управления уголовного розыска, следственного управления и бойцов спецподразделения КОРД. Они установили в Харькове место, где скрывается 48-летний гражданин РФ, и задержали его.



В ходе проведения санкционированных обысков в жилище, где скрывался задержанный, полицейские изъяли вещественные доказательства, доказывающие его причастность к совершению разбойного нападения.