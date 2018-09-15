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15.09.2018  14:36   

ЧП: в переходе харьковского метро горел киоск

Днем в метро можно было слышать сообщение о закрытии станции "им. Масельского" для пассажиров.


objectiv.tv
 
 "В 14:05 станция метро "имени А. С. Масельского" закрыта для обслуживания пассажиров. Поезда по Холодногорско-Заводской линии следуют через указанную станцию ​​без остановок", - говорится в сообщении.
 
Как сообщает Depo, ссылаясь на пресс-службу КП "Харьковский метрополитен", закрытие станции связано с пожаром киоске в переходе станции метро. Киоск находится на балансе КП "Подземный город".

Помощник начальника Главного управления ГСЧС Украины в Харьковской области Игорь Лупандин:

"Информация о возгорании киоска в подземном переходе станции метро "Имени А. Масельского" поступила сегодня, 15 сентября, в 14:00. Пожарные установили, что горит торговое помещение площадью 10 кв.м. На месте происшествия работали четыре отделения ГСЧС. В 14:30 пожар был ликвидирован.

"Никто не пострадал", - подчеркнул Лупандин.

 
Источник:   Depo
 Тэги:  метро, пожар, харьков
 
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