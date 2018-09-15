15.09.2018 14:36

ЧП: в переходе харьковского метро горел киоск

Днем в метро можно было слышать сообщение о закрытии станции "им. Масельского" для пассажиров.



objectiv.tv

"В 14:05 станция метро "имени А. С. Масельского" закрыта для обслуживания пассажиров. Поезда по Холодногорско-Заводской линии следуют через указанную станцию ​​без остановок", - говорится в сообщении.