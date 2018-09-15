ЧП: в переходе харьковского метро горел киоск

Днем в метро можно было слышать сообщение о закрытии станции "им. Масельского" для пассажиров.
Помощник начальника Главного управления ГСЧС Украины в Харьковской области Игорь Лупандин:
"Информация о возгорании киоска в подземном переходе станции метро "Имени А. Масельского" поступила сегодня, 15 сентября, в 14:00. Пожарные установили, что горит торговое помещение площадью 10 кв.м. На месте происшествия работали четыре отделения ГСЧС. В 14:30 пожар был ликвидирован.
"Никто не пострадал", - подчеркнул Лупандин.
День неплох для занятий, требующих конкретности, точности и практичности. Выбирая между поэзией и математикой, сегодня лучше отдать предпочтение последней.
В Харькове солнце в этот день будет редко показываться из-за облаков. Мелкий дождь будет идти весь день и не прекратится до самого вечера.
Международный день демократии и официальный день рождения «Дяди Сема»
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