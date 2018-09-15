15.09.2018 15:23

Кровавое ДТП под Харьковом: новые подробности и видео (ВИДЕО)

Резонансная авария с участием пьяного водителя.



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Разговоры о том, что водитель был пьян, начались сразу после аварии. Позднее это официально подтввердила полиция, о чем сообщает Медиапорт.

Информацию о состоянии водителя подтвердила заместитель начальника отдела коммуникации Главного управления Национальной полиции в Харьковской области Оксана Калмыкова. По её словам, 41-летний мужчина был пьян.

На месте аварии один из очевидцев снял на видео, как водитель проходит тест на состояние алкогольного опьянения. Прибор показал 1,37 промилле (норма — 0,2 промилле).

Как сообщает Город Х, Люди активно обсуждают происшествие в социальных сетях. Среди множества сообщений есть и свидетельства очевидцев страшного ДТП.

В частности, один их свидетелей утверждает, что автомобиль двигался со скоростью 150 км/ч.

«Мы проезжали сразу после аварии. «Скорой» еще не было. Я видел ужасные последствия аварии», - рассказал Сергей Довганюк.

«Мой сын сегодня это все увидел, снял на видео переживал, что все это увидел», - добавила Света Малюта.

В сети появилось видео с места аварии.