Кровавое ДТП под Харьковом: новые подробности и видео (ВИДЕО)
Резонансная авария с участием пьяного водителя.
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Разговоры о том, что водитель был пьян, начались сразу после аварии. Позднее это официально подтввердила полиция, о чем сообщает Медиапорт.
Информацию о состоянии водителя подтвердила заместитель начальника отдела коммуникации Главного управления Национальной полиции в Харьковской области Оксана Калмыкова. По её словам, 41-летний мужчина был пьян.
На месте аварии один из очевидцев снял на видео, как водитель проходит тест на состояние алкогольного опьянения. Прибор показал 1,37 промилле (норма — 0,2 промилле).
Как сообщает Город Х, Люди активно обсуждают происшествие в социальных сетях. Среди множества сообщений есть и свидетельства очевидцев страшного ДТП.
В частности, один их свидетелей утверждает, что автомобиль двигался со скоростью 150 км/ч.
«Мы проезжали сразу после аварии. «Скорой» еще не было. Я видел ужасные последствия аварии», - рассказал Сергей Довганюк.
«Мой сын сегодня это все увидел, снял на видео переживал, что все это увидел», - добавила Света Малюта.
В сети появилось видео с места аварии.
Напомним, днем 14 сентября автомобиль "Фольксваген" вылетел на остановку общественного транспорта в поселке Васищево. В аварии один человек погиб, еще два получили травмы.