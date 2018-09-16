16.09.2018 12:12

Более 20 килограмм наркоты обнаружил хвостатый коллега пограничников (ФОТО)

Пес-пограничник на Гоптовке обнаружил опасное зелье.



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Как сообщает Госпогранслужба, крупную партию наркотического вещества задержали в международном пункте пропуска для автомобильного сообщения «Гоптовка» сегодня утром.

Так, ранним утром, около 5.30 на выезд из Украины прибыл автомобиль марки Volkswagen украинской регистрации. За рулем сидел наш соотечественник из Луганской области.

Во время погранично-таможенного контроля автомобиля служебный пес почувствовал наличие в машине наркотического вещества.

Пограничники, сотрудники СБУ и ГФС провели углубленный осмотр транспортного средства.

В результате, в топливном баке было обнаружено 68 пакетов, герметично упакованных в целлофан.

По словам водителя, общий вес "зелья" - около 13 кг, но по факту общая масса вещества, вероятно, марихуаны, составила около 21 кг.

Сейчас продолжаются следственные действия, правонарушителя и товар передан сотрудникам СБУ.