16.09.2018 12:36

Кровавое ДТП под Харьковом: водила-виновник взят под стражу (ВИДЕО)

Киевский райсуд Харькова избрал меру пресечения для водителя иномарки.



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Как сообщает " Укринформ ", Киевский райсуд Харькова избрал меру пресечения для водителя иномарки, который 14 сентября устроил ДТП, где погибли женщина и двое были госпитализированы.

Так, суд принял решение арестовать подозреваемого без права на залог.

"Суд поддержал требование прокуратуры и избрал арест, то есть, содержание в СИЗО без права на залог для водителя, который врезался в остановку общественного транспорта в поселке Васищево под Харьковом, в результате чего на месте погибла 42-летняя женщина, и еще двух женщин в возрасте 53 и 49 лет доставили в больницу", - отметили в прокуратуре.

Напомним, что в пятницу, 14 сентября, в Харьковском районе Харьковской области водитель иномарки врезался в остановку. В результате аварии на месте происшествия погибла 42-летняя женщина.