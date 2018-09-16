Кровавое ДТП под Харьковом: водила-виновник взят под стражу (ВИДЕО)

Киевский райсуд Харькова избрал меру пресечения для водителя иномарки.
Как сообщает "Укринформ", Киевский райсуд Харькова избрал меру пресечения для водителя иномарки, который 14 сентября устроил ДТП, где погибли женщина и двое были госпитализированы.
Так, суд принял решение арестовать подозреваемого без права на залог.
"Суд поддержал требование прокуратуры и избрал арест, то есть, содержание в СИЗО без права на залог для водителя, который врезался в остановку общественного транспорта в поселке Васищево под Харьковом, в результате чего на месте погибла 42-летняя женщина, и еще двух женщин в возрасте 53 и 49 лет доставили в больницу", - отметили в прокуратуре.
Напомним, что в пятницу, 14 сентября, в Харьковском районе Харьковской области водитель иномарки врезался в остановку. В результате аварии на месте происшествия погибла 42-летняя женщина.
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